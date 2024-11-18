Чоловік Руслани Писанки показав, який вигляд має могила акторки сьогодні (фото)

У цьому році Руслані Писанці мало б виповнитися 59 років. До цієї дати акторка не дожила два роки. Її життя обірвалося у липні 2022 року.

Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков у день народження акторки, який вона відзначала 17 листопада, показав, який вигляд має її могила на цвинтарі. Світлиною вдівець поділився у себе на сторінці в Фейсбук.

Цього року акторці мало б виповнитися 59 років, але, на жаль, два роки тому 19 липня Руслана Писанка померла в одній із німецьких лікарень. Як виявилося, акторка мала агресивну форму раку, яка і забрала її життя. Тоді тіло Писанки кремували і поховали на Байковому кладовищі. Вже у жовтні 2023 року прах акторки перепоховали на Берковецькому кладовищі, де раніше були поховані її брат і батько.

У день народження акторки, який відзначався 17 листопада, її чоловік Ігор Ісаков відвідав могилу коханої, на яку приніс її улюблений зефір в шоколаді і вазон з квітами. Ісаков опублікував фото з цвинтаря, на якому показав, який нині вигляд має могила коханої. Фото чоловік підписав словами: "З Днем народження, моя найрідніша.. Все, як ти любиш. Пам'ятаю й ціную кожну мить з тобою".

Зауважимо, що Руслана Писанка та Ігор Ісаков одружилися у 2012 році. Бізнесмен став другим чоловіком акторки. Дітей у Руслани Писанки не було.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, у кого Руслана Писанка була закохана під час зйомок "Танців з зірками".

Крім цього, Фокус писав, що Ольга Сумська показала останнє повідомлення Руслани Писанки.