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Стиль жизни

Муж Русланы Писанки показал, как выглядит могила актрисы сегодня (фото)

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Фото: facebook.com/ruslanapisanka/ | Руслана Писанка и Игорь Исаков

В этом году Руслане Писанке должно было бы исполниться 59 лет. До этой даты актриса не дожила два года. Ее жизнь оборвалась в июле 2022 года.

Муж Русланы Писанки Игорь Исаков в день рождения актрисы, которое она отмечала 17 ноября, показал, как выглядит ее могила на кладбище. Фотографией вдовец поделился у себя на странице в Фейсбук.

В этом году актрисе должно было бы исполниться 59 лет, но, к сожалению, два года назад 19 июля Руслана Писанка умерла в одной из немецких больниц. Как оказалось, актриса имела агрессивную форму рака, которая и унесла ее жизнь. Тогда тело Писанки кремировали и похоронили на Байковом кладбище. Уже в октябре 2023 года прах актрисы перезахоронили на Берковецком кладбище, где ранее были похоронены ее брат и отец.

В День рождения актрисы, которое отмечалось, 17 ноября, ее супруг Игорь Исаков посетил могилу любимой на которую принес ее любимый зефир в шоколаде и вазон с цветами. Исаков опубликовал фото с кладбища на котором показал, как нынче выглядит могила любимой. Фото мужчина подписал словами: "С Днем рождения моя самая родная... Все как ты любишь. Помню и ценю каждое мгновение с тобой".

Заметим, что Руслана Писанка и Игорь Исаков поженились в 2012 году. Бизнесмен стал вторым мужем актрисы. Детей у Русланы Писанки не было.

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