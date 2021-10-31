Пластырь вместо иголки. Ученые разработали новый способ вакцинации от коронавируса

Разработчики уверяют, что когда технология будет испытана и запущена в массовое производство, стоимость пластыря не будет превышать цену обычного шприца с дозой вакцины.

Метод, позволяющий вакцинироваться от коронавируса без укола, разработали ученые из Университета Квинсленда (Австралия). Речь идет о введении препарата с помощью пластыря, сообщает Xinhua.

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Для прививки от COVID-19 используется пластырь с микрочипом высокой плотности" (HD-MAP), который после нанесения на кожу реципиента "создает тысячи микроскопических проекций".

По словам ведущего исследователя, доктора Дэвид Мюллер из Школы химии и молекулярной биологии Квинсленда, первые испытания были проведены на мышах, и тестирование с использованием вакцины от COVID-19 американского производства показало "лучший и быстрый иммунный ответ".

[ + – ] Пластырь для вакцинации от COVID-19 от австралийских ученых Фото: The University of Queensland

Ученый подчеркнул, что вакцина, введенная в организм таким образом, противостоит и ряду новых штаммов вируса.

"Когда вакцина Hexapro доставляется через аппликатор HD-MAP, а не через иглу, она вызывает лучшие и более быстрые иммунные ответы. Он также нейтрализует несколько вариантов, включая варианты Великобритании и Южной Африки. И это намного удобнее, чем игла – вы просто "щелкаете" аппликатором по коже, и 5000 микроскопических проекций почти незаметно вводят вакцину в кожу", – поясняет ученый.

Дэвид Мюллер добавляет, что вакцина удобна в хранении и не нуждается в соблюдении холодовой цепи: после нанесения сухого покрытия на пластырь стабильна в течение как минимум 30 дней при + 25 ℃ и одной недели при + 40 ℃.

Мюллер уверен, что их открытие может стать большим подспорьем для развивающихся стран, где вакцинация стопорится из-за нехватки врачей и помещений для охлаждения вакцин. Кроме того, эта технология может применяться также к вакцинам от полиомиелита, лихорадки денге и гриппа.

"По сути, пластырь — это платформенная технология, которую можно сочетать с вакциной, над которой вы хотите работать", – заявляет исследователь.

[ + – ] Испытание пластыря уже провели на грызунах

Сейчас разработчики надеются представить эту технологию миру и ищут возможности финансирования для скорейшего проведения клинических испытаний. Когда она будет опробована и запущена в массовое производство, стоимость пластыря с вакциной, по заверениям ученых, будет такой же, как и доза препарата в шприце.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация от коронавируса традиционным способом – с помощью уколов. По данным Минздрава, за последние сутки прививку от COVID-19 получили 177 765 граждан. Всего с начала кампании по массовой вакцинации населения сделано уже 17 577 773 прививки.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что в стране недопустима принудительная вакцинация от коронавируса, однако Минздрав может вводить перечень обязательных для иммунизации профессий. Недавно этот список был расширен.