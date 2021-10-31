Пластир замість голки. Вчені розробили новий спосіб вакцинації від коронавірусу

Розробники запевняють, що коли технологія буде випробувана та запущена у масове виробництво, вартість пластиру не перевищуватиме ціну звичайного шприца з дозою вакцини.

Метод, що дозволяє вакцинуватися від коронавірусу без уколу, розробили вчені з Університету Квінсленду (Австралія). Йдеться про введення препарату за допомогою пластиру, повідомляє Xinhua.

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Для щеплення від COVID-19 використовується пластир з мікрочіпом високої щільності (HD-MAP), який після нанесення на шкіру реципієнта створює тисячі мікроскопічних проекцій.

За словами провідного дослідника, доктора Девіда Мюллера зі Школи хімії та молекулярної біології Квінсленда, перші випробування були проведені на мишах, і тестування з використанням вакцини від COVID-19 американського виробництва показало "найкращу і швидку імунну відповідь".

[ + – ] Пластир для вакцинації від COVID-19 від австралійських вчених Фото: The University of Queensland

Вчений підкреслив, що вакцина, введена в організм таким чином, протистоїть і низці нових штамів вірусу.

"Коли вакцина Hexapro доставляється через аплікатор HD-MAP, а не через голку, вона викликає кращі та швидші імунні відповіді. Він також нейтралізує кілька варіантів, включаючи варіанти Великобританії та Південної Африки. І це набагато зручніше, ніж голка – ви просто "клацаєте" аплікатором по шкірі, і 5000 мікроскопічних проекцій майже непомітно вводять вакцину в шкіру", — пояснює вчений.

Девід Мюллер додає, що вакцина зручна в зберіганні і не потребує дотримання холодового ланцюга: після нанесення сухого покриття на пластир вона стабільна протягом як мінімум 30 днів при + 25 ℃ та одного тижня при + 40 ℃.

Мюллер упевнений, що їх відкриття може стати великою підмогою для країн, що розвиваються, де вакцинація стопориться через брак лікарів і приміщень для охолодження вакцин. Крім того, ця технологія може застосовуватися також до вакцин від поліомієліту, лихоманки денге та грипу.

"По суті, пластир – це платформна технологія, яку можна поєднувати з вакциною, над якою ви хочете працювати", – заявляє дослідник.

[ + – ] Випробування пластиру вже провели на гризунах

Наразі розробники сподіваються представити цю технологію світу та шукають можливості фінансування для якнайшвидшого проведення клінічних випробувань. Коли вона буде випробувана і запущена в масове виробництво, вартість пластиру з вакциною, як запевняють вчені, буде такою ж, як і доза препарату в шприці.

Тимчасом в Україні продовжується вакцинація від коронавірусу традиційним способом – за допомогою уколів. За даними МОЗ, за останню добу щеплення від COVID-19 отримали 177 765 громадян. Усього з початку кампанії з масової вакцинації населення зроблено вже 17 577 773 щеплення.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що в країні неприпустима примусова вакцинація від коронавірусу, проте МОЗ може вводити перелік обов'язкових для імунізації професій. Нещодавно цей список було розширено.