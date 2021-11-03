Ученые рассказали, действительно ли Луна влияет на настроение и поведение человека

Наука давно дала понять, что фазы Луны никак не влияют на настроение, однако согласно некоторым новым анализам, прошлые исследования циклов Луны упустили довольно удивительную закономерность.

На протяжении десятилетий мы слышали, что спутник Земли не влияет на поведение человека. Однако новое исследование ученых показывает, что такое явление возможно, пишет Discover Magazine.

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Представление о том, что Луна оказывает мощное воздействие на человеческий разум, глубоко укоренилось во многих культурах. Однако наука давно дала понять, что фазы Луны никак не влияют на человеческое настроение. За последние десятилетия было проведено много исследований и ученые не нашли практически никаких доказательств какого-либо влияния Луны на поведение человека. Но, возможно, наука искала не в тех местах.

Согласно некоторым новым исследованиям, прошлые исследования циклов Луны упустили довольно удивительную закономерность.

Пациент с биполярным расстройством

Дэвид Эйвери, психиатр из Медицинской школы Вашингтонского университета, специализирующийся на лечении аффективных расстройств, провел обширное исследование циркадных ритмов и фототерапии. В 2004 году к нему пришел пациент с быстро прогрессирующим биполярным расстройством.

Этот мужчина был инженером. Эйвери описал его как очень методичного и организованного человека. Пытаясь выяснить, что было причиной его перепадов настроения, инженер вел тщательные записи о своих циклах сна и бодрствования, которыми он поделился с Эйвери.

Его состояние колебалось от примерно двух недель недосыпов до примерно двух недель чрезмерного сна. В периоды недосыпа он становился маниакальным, а при излишней сонливости чувствовал себя подавлено.

Связь между сном и биполярным расстройством не что-то новое.

"Десятилетия исследований показали, что налаженный режим и свет, при котором спит человек, являются одними из факторов поддержания стабильности настроения", — рассказала Александра Голд, научный сотрудник Гарвардской медицинской школы, чьи исследования включают изучение роли сна при биполярном расстройстве.

Большая часть этих исследований была проведена Эйвери. Однако новый эксперимент отличался. Режим сна инженера не соответствовал светлым и темным циклам Луны. И он спал в комнате, в которой было совершенно темно, независимо от продолжительности дня или фазы Луны. Тем не менее, его режим сна идеально соответствовал приливно-отливным циклам.

Когда Эйвери занес данные в таблицу Excel, закономерность сразу же выплыла наружу. Ночи, при которых пациент плохо спал или же вовсе бодрствовал, регулярно совпадали с приливно-отливным циклом, который происходил во время полнолуний и новолуний, а ночи с 12-часовым сном регулярно совпадали с приливно-отливным циклом, происходившим тогда, когда Луна находилась в первой или последней четверти.

Очевидно, что такой эффект был вызван гравитацией (приливами и отливами), а не освещением (полнолуние/новолуние). Хотя Эйвери сразу заметил эту закономерность, он не опубликовал свои результаты, поскольку какими бы замечательным они ни были, он не мог найти для них никакого аргументированного подтекста. И эксперимент был проведен всего лишь с одним пациентом. Данные пылились в ящике более десяти лет.

Счастливое открытие

В 1970-х годах Томас Вер, ныне почетный ученый Национального института психического здоровья и один из новаторов исследований сна и циркадных ритмов у человека, изучил режим сна 17 пациентов с биполярным расстройством и отметил странные закономерности, которые, казалось, соответствовали лунным циклам.

Однако его пациенты следовали гораздо более сложному лунному циклу, чем пациент Эйвери, и у них не было подробных записей сна, которые вел инженер.

В результате два исследователя объединились для анализа данных, и в 2018 году Эйвери и Вер опубликовали свое исследование с подробным описанием их совместного открытия: Луна действительно влияет на настроение.

[ + – ] Фазы Луны

В ходе десятилетий исследований этот эффект не замечали, поскольку ученые фокусировались только на одном типе лунного цикла и рассматривали различные группы испытуемых, что не подтвердило достоверности исследования.

"Учитывая изменчивость реакции человека на лунные циклы, совокупный анализ, использовавшийся почти во всех предыдущих исследованиях нивелировал реакцию отдельных людей и приводил к ложноотрицательным результатам. Я считаю, что важно изучать людей на протяжении длительного времени и учитывать все факторы", — отметил Вер.

Таинственное влияние

Как заметил Эйвери еще в 2004 году, принцип действия обнаруженной закономерности все еще остается загадкой.

Одна из возможностей, по его словам, заключается в том, что вестибулярный аппарат, который важен для равновесия и связан с гравитацией, способен влиять на сон и циркадные ритмы. Но есть и другие варианты.

"Луна может изменять магнитное поле, вызывая изменения в криптохромах (класс светочувствительных белков растений и животных) и таким образом менять биологические часы организма. Однако все же гипотеза с гравитацией пока что лучше подходит. Эта новая область исследований довольно захватывающая и нам предстоит еще многое узнать о лунных циклах и их влиянии на человеческое настроение", — заключила Голд.