"Историческое открытие". Вакцина защищает от рака шейки матки почти на 90%

Данные нового исследования свидетельствуют о снижении развития предраковых новообразований и рака на 87%.

Организация Cancer Research UK, которая проводит исследования раковых заболеваний, сделала "историческое" открытие. Ее сотрудники заявляют, что вакцина против ВПЧ может спасти жизни. Об этом сообщает BBC.

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Практически любую форму рака шейки матки провоцируют вирусы, и ученые надеются, что вакцинация поможет почти эффективно бороться с этим заболеванием.

Авторы нового исследования заявляют, что, ко всему прочему, вакцинированным людям понадобится намного меньше скрининг-тестов.

В Великобритании девочки в возрасте 11-13 лет получают вакцины против ВПЧ, а с 2019 года начали вакцинировать и мальчиков.

Авторы исследования, результаты которого опубликовало издание Lancet, изучили состояние людей с 2008, с тех пор, как в Англии проводится вакцинация. Результаты свидетельствуют о снижении развития предраковых новообразований, а также рака шейки матки на 87%. Сейчас тем, кто в подростковом возрасте получали эту прививку, уже за 20.

По словам Питера Сасиени, одного из исследователей Королевского колледжа Лондона, ученые добились "огромного" результата. Но для тех, кого вакцинировали в более старшем подростковом возрасте, результат был не столь заметен, возможно, это связано с тем, что в таком возрасте меньше подростков соглашались на вакцинацию.

В общей сложности, по оценкам, эта программа вакцинации позволила предотвратить 450 случаев рака и 17 200 случаев предраковых новообразований.

Питер Сасиени говорит, что это "только вершина айсберга", потому что вакцинированные пока еще слишком молоды, чтобы у них мог развиться рак. Другими словами, со временем цифры будут только расти.

Др. Ванесса Сабила, консультант Агентства по охране здоровья Великобритании по эпидемиологическим вопросам, назвала эти результаты "выдающимися". По ее словам, они указывают на то, что вакцина "спасает жизнь, существенно снижая число заболеваний среди женщин".

"Это историческое событие: первое исследование, которое показало, что вакцина против ВПЧ защищает и будет защищать тысячи женщин от рака шейки матки", — говорит Мишель Митчелл, директор Cancer Research UK.

Но полученные результаты нельзя считать последним словом в лечении такой разновидности рака. Все еще остаются без ответа некоторые важные вопросы, например как долго действует вакцина, и понадобится ли в зрелом возрасте бустерная доза. К тому же, существует более 100 форм вируса папилломы человека.

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