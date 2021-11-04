"Історичне відкриття". Вакцина проти вірусу папіломи знижує ризик раку шийки матки майже на 90%

Дані нового дослідження свідчать про зниження розвитку передракових новоутворень і раку на 87%.

Організація Cancer Research UK, яка проводить дослідження ракових захворювань, зробила "історичне" відкриття. Її співробітники заявляють, що вакцина проти ВПЛ може урятувати життя. Про це повідомляє ВВС.

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Практично будь-яку форму раку шийки матки провокують віруси, і вчені сподіваються, що вакцинація допоможе майже ефективно боротися з цим захворюванням.

Автори нового дослідження заявляють, що, до того ж, вакцинованим людям знадобиться набагато менше скринінг-тестів.

У Великій Британії дівчатка віком 11-13 років отримують вакцини проти ВПЛ, а з 2019 року почали вакцинувати й хлопчиків.

Автори дослідження, результати якого опублікувало видання Lancet, вивчили стан людей із 2008 року, відколи в Англії проводиться вакцинація. Результати свідчать про зниження розвитку передракових новоутворень, раку шийки матки на 87%. Нині тим, хто в підлітковому віці отримували це щеплення, вже за 20.

За словами Пітера Сасієні, одного з дослідників Королівського коледжу Лондона, вчені досягли "величезного" результату. Але для тих, кого вакцинували в старшому підлітковому віці, результат був не настільки помітний, можливо, це пов'язано з тим, що в такому віці менше підлітків погоджувалися на вакцинацію.

Загалом, за оцінками, ця програма вакцинації дозволила запобігти 450 випадкам раку та 17 200 випадкам передракових новоутворень.

Пітер Сасієні каже, що це "тільки вершина айсберга", тому що вакциновані поки що надто молоді, щоб у них міг розвинутися рак. Іншими словами, згодом цифри тільки зростатимуть.

Др. Ванесса Сабіла, консультантка Агентства з охорони здоров'я Великобританії з епідеміологічних питань, назвала ці результати "видатними". За її словами, вони вказують на те, що вакцина "рятує життя, суттєво знижуючи кількість захворювань серед жінок".

"Це історична подія: перше дослідження, яке показало, що вакцина проти ВПЛ захищає та захищатиме тисячі жінок від раку шийки матки", — говорить Мішель Мітчелл, директор Cancer Research UK.

Але отримані результати не можна вважати останнім словом у лікуванні такого різновиду раку. Все ще залишаються без відповіді деякі важливі питання, наприклад, як довго діє вакцина, і чи знадобиться в зрілому віці бустерна доза. До того ж існує понад 100 форм вірусу папіломи людини.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені вигадали шолом від раку — за допомогою цього винаходу вперше вдалося зменшити пухлину мозку. Гліобластома вважається рідкісною формою раку, проте злоякісне утворення може швидко розвиватися в головному мозку, а також у стовбурі головного мозку. Пухлина не піддається лікуванню, і практично завжди доля пацієнта вирішена наперед. Однак дослідники пропонують лікувати рак мозку за допомогою неінвазивного методу – шолома, який дозволяє за допомогою коливань магнітного поля зменшити новоутворення.