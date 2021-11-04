Напряженная неделя у Солнца. На Земле снова бушует геомагнитная буря уровня G2

Накануне на Солнце произошло сразу несколько выбросов корональной массы.

В четверг, 4 ноября, на Земле бушует геомагнитная буря, которая стала результатом очередной вспышки на Солнце. Об этом сообщает Weatherboy.

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По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC), на планете наблюдается умеренная геомагнитная буря, которая будет оказывать влияние в течение следующих 24-36 часов. Сила геомагнитной бури в ближайшие дни будет варьироваться в пределах G2 и G1 уровня, где G1 – самый слабый.

Геомагнитная буря на Земле началась после того, как на Солнце произошло сразу несколько выбросов корональной массы, часть из которых оказалась направленной в сторону нашей планеты.

[ + – ] Темные пятна на Солнце. Фото: EarthSky

"Корональный выброс массы произошел в юго-западной области Солнца, включая вспышку С4 из региона 2887. За ним последовал еще один выброс корональной массы типа "гало" и еще одна вспышка", – говорится в сообщении SWPC.

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Новые вспышки на Солнце произошли всего несколько дней спустя после геомагнитной бури, которая бушевала на Земле в Хэллоуин, 31 октября. Эксперты не исключают, что теперешняя магнитная буря может вызвать еще большие полярные сияния, чем предыдущая.

Солнце является основным двигателем космического погоды в Солнечной системе. Иногда, наша звезда переживает "бурный" период, когда ее поверхность более активна, чем обычно. В такие моменты Солнце может отправлять потоки заряженных частиц во всех направлениях.

[ + – ] Последние вспышки на Солнце Фото: NOAA SWPC

Когда заряженные частицы вступают во взаимодействие с внешними слоями атмосферы, на Земле появляются северные и южные сияния.

Кроме захватывающих северных сияний, подобные геомагнитные бури могут нанести значительный вред инфраструктуре Земли, например, вывести из строя электрические сети, спутниковую и радиосвязь. Последняя вспышка на Солнце не принесет подобных катаклизмов, но вполне вероятно, что нечто подобное может произойти в будущем.