Напряженная неделя у Солнца. На Земле снова бушует геомагнитная буря уровня G2
Накануне на Солнце произошло сразу несколько выбросов корональной массы.
В четверг, 4 ноября, на Земле бушует геомагнитная буря, которая стала результатом очередной вспышки на Солнце. Об этом сообщает Weatherboy.
По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC), на планете наблюдается умеренная геомагнитная буря, которая будет оказывать влияние в течение следующих 24-36 часов. Сила геомагнитной бури в ближайшие дни будет варьироваться в пределах G2 и G1 уровня, где G1 – самый слабый.
Геомагнитная буря на Земле началась после того, как на Солнце произошло сразу несколько выбросов корональной массы, часть из которых оказалась направленной в сторону нашей планеты.
"Корональный выброс массы произошел в юго-западной области Солнца, включая вспышку С4 из региона 2887. За ним последовал еще один выброс корональной массы типа "гало" и еще одна вспышка", – говорится в сообщении SWPC.Важно
Новые вспышки на Солнце произошли всего несколько дней спустя после геомагнитной бури, которая бушевала на Земле в Хэллоуин, 31 октября. Эксперты не исключают, что теперешняя магнитная буря может вызвать еще большие полярные сияния, чем предыдущая.
Солнце является основным двигателем космического погоды в Солнечной системе. Иногда, наша звезда переживает "бурный" период, когда ее поверхность более активна, чем обычно. В такие моменты Солнце может отправлять потоки заряженных частиц во всех направлениях.
Когда заряженные частицы вступают во взаимодействие с внешними слоями атмосферы, на Земле появляются северные и южные сияния.
Кроме захватывающих северных сияний, подобные геомагнитные бури могут нанести значительный вред инфраструктуре Земли, например, вывести из строя электрические сети, спутниковую и радиосвязь. Последняя вспышка на Солнце не принесет подобных катаклизмов, но вполне вероятно, что нечто подобное может произойти в будущем.