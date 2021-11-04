Напружений тиждень у Сонця. На Землі знову вирує геомагнітна буря рівня G2
Напередодні на Сонці сталося одразу кілька викидів корональної маси.
У четвер, 4 листопада, на Землі вирує геомагнітна буря, яка стала результатом чергового спалаху на Сонці. Про це повідомляє Weatherboy.
За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC), на планеті спостерігається помірна геомагнітна буря, яка впливатиме протягом наступних 24-36 годин. Сила геомагнітної бурі найближчими днями варіюватиметься в межах G2 і G1 рівня, де G1 – найслабший.
Геомагнітна буря на Землі почалася після того, як на Сонці сталося відразу кілька викидів корональної маси, частина з яких виявилася спрямованою в бік нашої планети.
"Корональний викид маси стався в південно-західній області Сонця, включаючи спалах С4 з регіону 2887. За ним був ще один викид корональної маси типу "гало" та ще один спалах", — йдеться в повідомленні SWPC.Важливо
Нові спалахи на Сонці сталися лише через кілька днів після геомагнітної бурі, яка вирувала на Землі в Гелловін, 31 жовтня. Експерти не виключають, що теперішня магнітна буря може спричинити ще більші полярні сяйва, ніж попередня.
Сонце є основним двигуном космічної погоди в Сонячній системі. Іноді наша зірка переживає "бурхливий" період, коли її поверхня активніша, ніж зазвичай. У такі моменти Сонце може надсилати потоки заряджених частинок у всіх напрямках.
Коли заряджені частинки вступають у взаємодію Космосу з зовнішніми шарами атмосфери, на Землі виникають північні та південні сяйва.
Крім захоплюючих північних сяйв, подібні геомагнітні бурі можуть завдати значної шкоди інфраструктурі Землі, наприклад, вивести з ладу електричні мережі, супутниковий і радіозв'язок. Останній спалах на Сонці не принесе подібних катаклізмів, але цілком імовірно, що таке може статися в майбутньому.