Напружений тиждень у Сонця. На Землі знову вирує геомагнітна буря рівня G2

Напередодні на Сонці сталося одразу кілька викидів корональної маси.

У четвер, 4 листопада, на Землі вирує геомагнітна буря, яка стала результатом чергового спалаху на Сонці. Про це повідомляє Weatherboy.

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За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC), на планеті спостерігається помірна геомагнітна буря, яка впливатиме протягом наступних 24-36 годин. Сила геомагнітної бурі найближчими днями варіюватиметься в межах G2 і G1 рівня, де G1 – найслабший.

Геомагнітна буря на Землі почалася після того, як на Сонці сталося відразу кілька викидів корональної маси, частина з яких виявилася спрямованою в бік нашої планети.

[ + – ] Темні плями на Сонці Фото: вспышка на солнце

"Корональний викид маси стався в південно-західній області Сонця, включаючи спалах С4 з регіону 2887. За ним був ще один викид корональної маси типу "гало" та ще один спалах", — йдеться в повідомленні SWPC.

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Нові спалахи на Сонці сталися лише через кілька днів після геомагнітної бурі, яка вирувала на Землі в Гелловін, 31 жовтня. Експерти не виключають, що теперішня магнітна буря може спричинити ще більші полярні сяйва, ніж попередня.

Сонце є основним двигуном космічної погоди в Сонячній системі. Іноді наша зірка переживає "бурхливий" період, коли її поверхня активніша, ніж зазвичай. У такі моменти Сонце може надсилати потоки заряджених частинок у всіх напрямках.

[ + – ] Останні спалахи на Сонці Фото: магнитная буря

Коли заряджені частинки вступають у взаємодію Космосу з зовнішніми шарами атмосфери, на Землі виникають північні та південні сяйва.

Крім захоплюючих північних сяйв, подібні геомагнітні бурі можуть завдати значної шкоди інфраструктурі Землі, наприклад, вивести з ладу електричні мережі, супутниковий і радіозв'язок. Останній спалах на Сонці не принесе подібних катаклізмів, але цілком імовірно, що таке може статися в майбутньому.