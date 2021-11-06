Три кровати, сундук и амфоры: археологи нашли нетронутую комнату рабов в Помпеях (видео)

На 16 квадратных метрах жила семья с ребенком, которые выполняли работы на вилле хозяина в пригороде древнеримского города.

Археологи нашли неповрежденную комнату, в которой жили рабы, в пригороде древнеримского города Помпеи. Об этом сообщает The Guardian.

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В комнате площадью 16 квадратных метров были размещены три деревянные кровати, сундук с предметами из ткани и металла. По мнению археологов, в жилище могла проживать семья, которая выполняла работу на вилле своего хозяина. Под кроватями также были обнаружены амфоры для хранения личных вещей и керамические кувшины.

Койки были сделаны из досок, переплетенных между собой веревками. Одна из находок меньше других, ученые утверждают, что она предназначена для ребенка.

Единственным источником света в комнате было небольшое окно вверху, на стенах не обнаружилось каких-либо украшений.

Фото: Pompeii — Parco Archeologico

"Это исключительное открытие, которе дает редкое представление о суровой реальности людей, которые редко появляются в исторических источниках, написанных почти всегда людьми, принадлежащими к элите", — заявил директор археологического парка Помпеи Габриэль Зухтригель.

[ + – ] План виллы. Вторая верхняя комната справа - жилище рабов Фото: Pompeii — Parco Archeologico

Что особенно поразило археологов, так это теснота и ненадежность всей комнаты, которая похожа на кладовую. Зухтригель уже назвал это открытие одним из самых захватывающих и великих открытий в своей карьере.

Сообщается, что раскопки на месте виллы Чивита Джулиана ведутся с 2017 года. За эти годы было обнаружено несколько реликвий, в том числе церемониальная колесница и конюшня с остатками трех лошадей.

Напомним, 18 августа в Помпеях нашли останки древнеримской знаменитости Маркуса Венериуса Секундио, который был богачем и ставил пьесы на греческом языке.

Фокус сообщал, что в Помпеях планируют открыть ресторан для туристов, которому 2000 лет.