Три кровати, сундук и амфоры: археологи нашли нетронутую комнату рабов в Помпеях (видео)
На 16 квадратных метрах жила семья с ребенком, которые выполняли работы на вилле хозяина в пригороде древнеримского города.
Археологи нашли неповрежденную комнату, в которой жили рабы, в пригороде древнеримского города Помпеи. Об этом сообщает The Guardian.
В комнате площадью 16 квадратных метров были размещены три деревянные кровати, сундук с предметами из ткани и металла. По мнению археологов, в жилище могла проживать семья, которая выполняла работу на вилле своего хозяина. Под кроватями также были обнаружены амфоры для хранения личных вещей и керамические кувшины.
Койки были сделаны из досок, переплетенных между собой веревками. Одна из находок меньше других, ученые утверждают, что она предназначена для ребенка.
Единственным источником света в комнате было небольшое окно вверху, на стенах не обнаружилось каких-либо украшений.
"Это исключительное открытие, которе дает редкое представление о суровой реальности людей, которые редко появляются в исторических источниках, написанных почти всегда людьми, принадлежащими к элите", — заявил директор археологического парка Помпеи Габриэль Зухтригель.
Что особенно поразило археологов, так это теснота и ненадежность всей комнаты, которая похожа на кладовую. Зухтригель уже назвал это открытие одним из самых захватывающих и великих открытий в своей карьере.
Сообщается, что раскопки на месте виллы Чивита Джулиана ведутся с 2017 года. За эти годы было обнаружено несколько реликвий, в том числе церемониальная колесница и конюшня с остатками трех лошадей.
Напомним, 18 августа в Помпеях нашли останки древнеримской знаменитости Маркуса Венериуса Секундио, который был богачем и ставил пьесы на греческом языке.
Фокус сообщал, что в Помпеях планируют открыть ресторан для туристов, которому 2000 лет.