Три ліжка, скриня та амфори: археологи знайшли вцілівшу кімнату рабів у Помпеях (відео)
На 16 квадратних метрах жила родина з дитиною, які виконували роботи на віллі господаря у передмісті давньоримського міста.
Археологи знайшли непошкоджену кімнату, в якій жили раби, у передмісті давньоримського міста Помпеї. Про це повідомляє The Guardian.
У кімнаті площею 16 квадратних метрів було розміщено три дерев'яні ліжка, скриню з предметами з тканини та металу. На думку археологів, у житлі могла мешкати родина, яка виконувала роботу на віллі свого господаря. Під ліжками також були виявлені амфори для зберігання особистих речей та керамічні глеки.
Ліжка були зроблені з дощок, переплетених між собою мотузками. Одна зі знахідок менша за інші, вчені стверджують, що вона призначена для дитини.
Єдиним джерелом світла в кімнаті було невелике вікно вгорі, на стінах не було жодних прикрас.
"Це виняткове відкриття, яке дає рідкісне уявлення про сувору реальність людей, які рідко з'являються в історичних джерелах, написаних майже завжди людьми, що належать до еліти", — заявив директор археологічного парку Помпеї Габріель Зухтригель.
Що особливо вразило археологів, так це тіснота і ненадійність усієї кімнати, яка схожа на комору. Зухтригель вже назвав це відкриття одним із найбільш захоплюючих і найбільших відкриттів у своїй кар'єрі.
Повідомляється, що розкопки на місці вілли Чівіта Джуліана ведуться з 2017 року. За ці роки було виявлено кілька реліквій, у тому числі церемоніальна колісниця та стайня із залишками трьох коней.
Нагадаємо, 18 серпня в Помпеях знайшли останки давньоримської знаменитості Маркуса Венеріуса Секундіо, який був багатієм і ставив п'єси грецькою мовою.
Фокус повідомляв, що у Помпеях планують відкрити ресторан для туристів, якому 2000 років.