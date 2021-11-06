Три ліжка, скриня та амфори: археологи знайшли вцілівшу кімнату рабів у Помпеях (відео)

На 16 квадратних метрах жила родина з дитиною, які виконували роботи на віллі господаря у передмісті давньоримського міста.

Археологи знайшли непошкоджену кімнату, в якій жили раби, у передмісті давньоримського міста Помпеї. Про це повідомляє The Guardian.

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У кімнаті площею 16 квадратних метрів було розміщено три дерев'яні ліжка, скриню з предметами з тканини та металу. На думку археологів, у житлі могла мешкати родина, яка виконувала роботу на віллі свого господаря. Під ліжками також були виявлені амфори для зберігання особистих речей та керамічні глеки.

Ліжка були зроблені з дощок, переплетених між собою мотузками. Одна зі знахідок менша за інші, вчені стверджують, що вона призначена для дитини.

Єдиним джерелом світла в кімнаті було невелике вікно вгорі, на стінах не було жодних прикрас.

Фото: Pompeii — Parco Archeologico

"Це виняткове відкриття, яке дає рідкісне уявлення про сувору реальність людей, які рідко з'являються в історичних джерелах, написаних майже завжди людьми, що належать до еліти", — заявив директор археологічного парку Помпеї Габріель Зухтригель.

[ + – ] План вілли. Друга верхня кімната праворуч – житло рабів Фото: Pompeii — Parco Archeologico

Що особливо вразило археологів, так це тіснота і ненадійність усієї кімнати, яка схожа на комору. Зухтригель вже назвав це відкриття одним із найбільш захоплюючих і найбільших відкриттів у своїй кар'єрі.

Повідомляється, що розкопки на місці вілли Чівіта Джуліана ведуться з 2017 року. За ці роки було виявлено кілька реліквій, у тому числі церемоніальна колісниця та стайня із залишками трьох коней.

Нагадаємо, 18 серпня в Помпеях знайшли останки давньоримської знаменитості Маркуса Венеріуса Секундіо, який був багатієм і ставив п'єси грецькою мовою.

Фокус повідомляв, що у Помпеях планують відкрити ресторан для туристів, якому 2000 років.