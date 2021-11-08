Тайна эволюции Вселенной. Ученые обнаружили настоящее "цунами" из гравитационных волн

По словам ученых, 35 новых открытий включают пару огромных черных дыр, вращающихся вокруг друг друга, которые в 145 раз тяжелее Солнца.

Астрономы обнаружили рекордное количество гравитационных волн. По их словам, эти открытия предоставят новую информацию об эволюции Вселенной, а также расскажут больше о жизни и смерти звезд, сообщает The Guardian.

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Ученые обнаружили 35 новых гравитационных волн, и теперь общее количество обнаруженных явлений с 2015 года достигло 90. Гравитационные волны — это рябь в ткани пространства-времени, которая создана такими событиями, как слияние двух черных дыр на расстоянии до миллиарда световых лет от Земли. Гравитационные волны обнаруживают с помощью детекторов гравитационных волн в обсерваториях LIGO в США и VIRGO в Италии.

Шаника Галаудаж из Университета Монаша в Австралии, говорит, что гравитационные волны — это не электромагнитный свет и с их помощью можно наблюдать невидимые события, такие как слияние черных дыр.

[ + – ] Слияние черных дыр. Иллюстрация. Фото: Sci news

2 огромные пары черных дыр

Из 35 новых обнаруженных гравитационных волн 32, вероятно, были результатом слияния пар черных дыр. Ученым удалось обнаружить две огромные пары черных дыр, которые вращаются вокруг друг друга. Одна пара в 145 раз тяжелее Солнца, а другая — в 112 раз. Исследователи также обнаружили пару более легких черных дыр, общая масса которых всего в 18 раз больше массы Солнца.

Ученые считают, что две гравитационные волны из 35 были результатом слияния нейтронной звезды и черной дыры. По словам Сьюзан Скотт из Австралийского национального университета, нейтронные звезды – это небольшие, но очень плотные объекты. Хотя их масса примерно в 1,4 раза больше Солнца, по размеру они похожи на город с радиусом в 15 километров.

Скотт говорит, что обнаруженные гравитационные волны помогают ученым понять как эволюцию Вселенной, так и природу отдельных космических объектов. Причина, по которой увеличилось количество обнаружений гравитационных волн кроется в существенной модернизации детекторов, которые имеют больше возможностей, чем раньше, говорит Скотт.

"Когда чувствительность детекторов станет еще больше, мы сможем увидеть все пары сливающихся черных дыр во Вселенной", — утверждает Скотт. "Когда сталкиваются нейтронные звезды, они не создают таких мощных гравитационных волн, как это делают черные дыры, ведь они не такие плотные и их нельзя увидеть так далеко".

[ + – ] Слияние черной дыры и нейтронной звезды. Иллюстрация. Фото: SciTechDaily

Гравитационные волны от сверхновых звезд

Астрономы надеются в будущем обнаружить гравитационные волны от сверхновых.

"Это поможет нам понять, как звезды заканчивают свой жизненный цикл, взрываются, а потом сжимаются", — говорит Скотт.

Также по словам Галаудаж, изучение определенных свойств слияний черных дыр позволило ученым определить, как они были созданы.

Тайна 35-го события

Но ученые не знают, какое событие стало причиной появления одной из 35 недавно обнаруженных гравитационных волн. Это может быть и слияние пары черных дыр, и слияние нейтронной звезды и черной дыры. Более легкий объект в этом событии имел массу больше, чем у нейтронной звезды, но меньше, чем у черной дыры.

"Пока что мы не можем точно сказать, что это", — говорит Галаудаж.

Напоминаем, что ученые пришли к выводу, что черные дыры растут вместе с расширением Вселенной.

А сверхмассивную черную дыру будет изучать новый телескоп Уэбба, который скоро отправится в космос.