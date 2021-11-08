Таємниця еволюції Всесвіту. Вчені виявили справжнє "цунамі" з гравітаційних хвиль

За словами вчених, 35 нових відкриттів включають пару величезних чорних дір, що обертаються навколо один одного і в 145 разів важчі за Сонце.

Астрономи виявили рекордну кількість гравітаційних хвиль. За їхніми словами, ці відкриття нададуть нову інформацію про еволюцію Всесвіту, а також розкажуть більше про життя та смерть зірок, повідомляє The Guardian.

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Учені виявили 35 нових гравітаційних хвиль, і тепер загальна кількість виявлених явищ із 2015 року досягла 90. Гравітаційні хвилі — це бриж у тканині простору-часу, створений такими подіями як злиття двох чорних дір на відстані до мільярда світлових років від Землі. Гравітаційні хвилі виявляють за допомогою детекторів гравітаційних хвиль в обсерваторіях LIGO в США та VIRGO в Італії.

Шаніка Галаудаж з Університету Монаша в Австралії каже, що гравітаційні хвилі — це не електромагнітне світло, і за їхньої допомоги можна спостерігати невидимі події, такі як злиття чорних дір.

[ + – ] Злиття чорних дір. Ілюстрація. Фото: Sci news

2 величезні пари чорних дір

Із 35 нових виявлених гравітаційних хвиль 32, імовірно, були результатом злиття пар чорних дір. Ученим вдалося виявити дві величезні пари чорних дір, що обертаються навколо одна одної. Одна пара в 145 разів важча за Сонце, а інша — в 112 разів. Дослідники також виявили пару легших чорних дірок, загальна маса яких усього в 18 разів більша за масу Сонця.

Учені вважають, що дві гравітаційні хвилі з 35 були результатом злиття нейтронної зірки та чорної діри. За словами Сьюзан Скотт із Австралійського національного університету, нейтронні зірки – це невеликі, але дуже щільні об'єкти. Хоча їхня маса приблизно в 1,4 раза більша за Сонце, за розміром вони схожі на місто з радіусом у 15 кілометрів.

Скотт каже, що виявлені гравітаційні хвилі допомагають ученим зрозуміти як еволюцію Всесвіту та природу окремих космічних об'єктів. Причина, через яку збільшилася кількість виявлень гравітаційних хвиль у суттєвій модернізації детекторів, які мають більше можливостей, ніж раніше, говорить Скотт.

"Коли чутливість детекторів стане ще більшою, ми зможемо побачити всі пари чорних дірок, що зливаються в Усесвіті, — стверджує Скотт. — Коли стикаються нейтронні зірки, вони не створюють таких потужних гравітаційних хвиль, як це роблять чорні діри, адже вони не такі щільні і їх не можна побачити так далеко".

[ + – ] Злиття чорної діри та нейтронної зірки. Ілюстрація. Фото: SciTechDaily

Гравітаційні хвилі від наднових зірок

Астрономи сподіваються в майбутньому виявити гравітаційні хвилі від наднових.

"Це допоможе нам зрозуміти, як зірки закінчують свій життєвий цикл, вибухають, а потім стискуються", — каже Скотт.

Також за словами Галаудаж, вивчення певних властивостей злиття чорних дірок дозволило вченим визначити, як вони були створені.

Таємниця 35-ї події

Але вчені не знають, яка подія спричинила появу однієї з 35 нещодавно виявлених гравітаційних хвиль. Це може бути і злиття пари чорних дір, і злиття нейтронної зірки та чорної діри. Легший об'єкт у цій події мав масу більшу, ніж у нейтронної зірки, але меншу, ніж у чорної діри.

"Поки що ми не можемо точно сказати, що це", — каже Галаудаж.

Нагадуємо, що вчені дійшли висновку, що чорні діри ростуть разом із розширенням Усесвіту.

А надмасивну чорну діру вивчатиме новий телескоп Вебба, який незабаром вирушить у космос.