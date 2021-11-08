Игра "престолов". Археологи нашли необычные туалеты возрастом 2000 лет (фото)

Туалет представляет собой U-образную линию из сидений, которыми могли пользоваться одновременно 13 актеров.

В Турции археологи обнаружили древнюю уборную, которая позволяла как минимум дюжине людей не только сделать свое дело, но и поговорить, сообщает dailymail.co.uk

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Остатки древнего туалета ученые нашли в руинах театра, которому больше 2 тысяч лет, в древнем городе Смирна, который сейчас находится в Измире, третьем по численности населения городе Турции.

[ + – ] Город Смирна на карте Турции (современный Измир). Фото: dailymail.co.uk

Туалет на всех один

"Это туалет с U-образным расположением сидений, который могли использовать вместе 12-13 человек", — говорит Акин Эрсой из Государственного университета в Измире. "Такое большое отхожее место способствовало также социализации присутствующих здесь людей".

Такие общественные туалеты были довольно распространенным явлением в древности, но по словам ученых, это первое место, которое было предназначено исключительно для артистов театра.

"Мы считаем, что этим туалетом могли пользоваться только артисты, выступающие в театре, потому как эта часть строения была закрыта для зрителей", — говорит Эрсой. "Мы впервые обнаружили именно такой туалет среди всех руин древних театров в Средиземноморском регионе. Рядом с другими театрами есть туалеты для публики, но это первый, который расположен внутри и предназначенный для артистов".

[ + – ] Туалет для артистов в 2000-летнем театре. Фото: dailymail.co.uk

Что из себя представляет туалет?

По словам ученых, древний туалет представлял собой деревянное U-образная скамья, которая находилась на высоте 40 см, в ней были отверстия, расположенные на расстоянии около 60 см друг от друга, и это позволяло артистам находится достаточно близко. Перед сиденьем находился десятисантиметровый желоб, по которому текла чистая вода. После использования уборной люди с помощью губки на палке и воды проводили гигиенические процедуры. Археологи даже построили копию деревянной скамьи, чтобы подтвердить свою теорию об использовании данной конструкции.

[ + – ] Древний театр в городе Смирна Фото: dailymail.co.uk

Театр на 20 тысяч человек

Театр, в котором могло поместиться 20 000 зрителей, построили во 2 веке до нашей эры, когда Смирна находились под властью Римской республики. По словам ученых, туалет построили во время капитального ремонта примерно через 400 лет. Сам театр работал до конца 5 века нашей эры.

[ + – ] Руины древнего города Смирна в Турции Фото: dailymail.co.uk

В городе Смирна, который был основан более 2400 лет назад, в последние годы было сделано много археологических открытий. Уже 5 лет археологи ведут здесь раскопки. В марте Эрсой и его коллеги объявили о том, что они обнаружили каменоломню, которую использовали как древние греки, так и римляне.

Напоминаем, что в Турции археологи нашли древние статуи богов Афродиты и Диониса.