Гра "престолів". Археологи знайшли незвичайні туалети віком 2000 років (фото)

Туалет є U-подібною лінією з сидінь, якими могли користуватися одночасно 13 акторів.

У Туреччині археологи виявили стародавню вбиральню, яка дозволяла як мінімум дюжині людей не лише зробити свою справу, а й поговорити, повідомляє dailymail.co.uk.

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Залишки стародавнього туалету вчені знайшли в руїнах театру, якому понад 2 тисячі років, у стародавньому місті Смірна, яке зараз знаходиться в Ізмірі, третьому за чисельністю населення місті Туреччини.

[ + – ] Місто Смірна на карті Туреччини (сучасний Ізмір). Фото: dailymail.co.uk

Туалет на всіх один

"Це туалет з U-подібним розташуванням сидінь, який могли використовувати разом 12-13 осіб", — каже Акін Ерсой із Державного університету в Ізмірі. "Таке велике відхоже місце сприяло також соціалізації присутніх тут людей".

Такі громадські туалети були досить поширеним явищем у давнину, але, за словами вчених, це перше місце, яке було призначене виключно для артистів театру.

"Ми вважаємо, що цим туалетом могли користуватися лише артисти, які виступають у театрі, тому що ця частина будівлі була закрита для глядачів", — каже Ерсой. "Ми вперше виявили саме такий туалет серед усіх руїн стародавніх театрів у Середземноморському регіоні. Поряд з іншими театрами є туалети для публіки, але це перший, який розташований усередині та призначений для артистів".

[ + – ] Туалет для артистів у 2000-річному театрі. Фото: dailymail.co.uk

Що являє собою туалет?

За словами вчених, стародавній туалет був дерев'яною U-подібною лавою, яка знаходилася на висоті 40 см, в ній були отвори, розташовані на відстані близько 60 см один від одного, і це дозволяло знаходитися артистам досить близько. Перед сидінням знаходився десятисантиметровий жолоб, яким текла чиста вода. Після використання вбиральні люди за допомогою губки на палиці та води робили гігієнічні процедури. Археологи навіть збудували копію дерев'яної лави, щоб підтвердити свою теорію про використання цієї конструкції.

[ + – ] Стародавній театр у місті Смірна Фото: dailymail.co.uk

Театр на 20 тисяч людей

Театр, у якому могло вміститися 20 000 глядачів, збудували у 2 столітті до нашої ери, коли Смірна перебувала під владою Римської республіки. За словами вчених, туалет збудували під час капітального ремонту приблизно за 400 років. Сам театр працював до кінця 5 століття нашої ери.

[ + – ] Руїни стародавнього міста Смірна у Туреччині Фото: dailymail.co.uk

У місті Смірна, яке було засноване понад 2400 років тому, в останні роки було зроблено багато археологічних відкриттів. Вже 5 років археологи ведуть розкопки. У березні Ерсой та його колеги оголосили про те, що вони виявили каменоломню, яку використовували як давні греки, так і римляни.

Нагадуємо, що в Туреччині археологи знайшли давні статуї богів Афродіти та Діоніса.