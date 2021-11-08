Хуже чем фастфуд. Ученые назвали пять вредных для здоровья привычек

Большинство людей считают, что правильное питание является главным залогом здоровья и хорошей фигуры, однако одной полезной пищи недостаточно.

Многие люди стараются сбалансированно питаться и следить за здоровьем. Однако время от времени всем хочется побаловать себя чизбургером с беконом или варениками. Без сомнения, это вкусно и сытно. Тем не менее, после такой еды чувствуется тяжесть и недостаток энергии, пишет Eatthis.

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Нездоровые привычки могут иметь тот же эффект. Люди совершают множество неправильных решений, которые со временем могут нанести гораздо больший вред, чем простой чизбургер. Главное, определить, что мы делаем не так и научиться это исправлять. Ученые представили топ-5 вредных привычек, которые приносят вред похуже любого фастфуда:

1. Слишком много физических упражнений

Звучит крайне нелогично, ведь физические упражнения — полезны. Само собой разумеется, что чем больше мы делаем, тем лучше. Однако всему есть свой предел.

"Большинство людей уделяют недостаточно времени тренировкам, отсюда и стремительный рост уровня ожирения", — рассказал Марк Лоблинер, эксперт в области спортивного питания и бодибилдинга.

Однако иногда люди наоборот переусердствуют, проводя по несколько часов в день за тренировками и забывая о личной жизни. Как отмечает Лоблинер, заниматься спортом нужно с умом, начиная свои тренировки с небольшого количества и увеличивая их по мере развития физической подготовки.

2. Нереалистичные ожидания

Социальные сети переполнены красивыми и привлекательными людьми, отчего мы иногда испытываем ужас, если чувствуем, что не соответствуем увиденным профилям.

Однако важно помнить, что такие фотографии чаще всего сделаны с использованием фильтров, масок или вовсе отредактированы. Нужно быть добрее к себе и не строить нереалистичных ожиданий, основанных на иллюзиях.

"Делайте побольше фотографий и не сравнивайте себя с другими. Стремитесь к лучшей версии себя и гордитесь полученным результатом", — подчеркнул Лоблинер.

3. Недосыпание

Если вы думали, что двойной бургер с картошкой фри было худшим, что случилось на этой неделе, вам стоит проверить качество своего сна.

"Недостаток сна на постоянной основе повышают уровень гормонов стресса, таких как кортизол, который способен разрушать мышцы", — отмечают ученые.

Неправильное питание и недостаточное количество спорта способствуют ухудшению здоровья, однако плохой сон еще больше усугубляет ситуацию.

Поэтому сном не стоит пренебрегать. Старайтесь откладывать телефон за час до сна, больше гулять и спать около 7-8 часов.

4. Дефицит или избыток солнца

Многие эксперты согласятся с тем, что солнечный свет крайне необходим, это одна из самых главных основ здоровья. Солнечный свет не только обеспечивает нас ультрафиолетовым излучением для выработки витамина D, но и помогает установить наш циркадный ритм.

Однако, когда мы избегаем солнца или слишком много находимся в помещении, мы можем сбить наш циркадный ритм и истощить запасы витамина D.

Всем знакомо состояние во время зимних месяцев: плохое настроение, апатия, усталость. Все это происходит из-за недостатка витамина D. Однако дефицит солнца может быть так же вреден, как и его избыток.

Большое количество солнечных лучей может привести к солнечным ожогам и раку кожи. Поэтому стоит найти золотую середину, проводить достаточное и умеренное время на улице, а также использовать солнцезащитный крем.

5. Пропуск приема пищи

Многие люди пропускают прием пищи. Одни из-за недостатка времени, другие из-за стереотипного мнения, что такая стратегия поможет снизить вес. Однако это совсем неправильно.

Пропуск приемы пищи лишает нас энергии и вполне может спровоцировать обратный эффект потери веса.

Отсутствие еды в течение длительного времени в большинстве случаев приводит к перееданию во время следующего приема пищи. Когда вы длительно морите свое тело голодом, оно будет требовать все больше еды, чтобы компенсировать потерянную энергию.

Пропуск приема пищи или слишком долгое отсутствие еды в целом может также серьезно повлиять и на психическое здоровье. При голоде люди начинают испытывать усталость, раздражение, а также плохое настроение.

Конечно, пропуск приема пищи может происходить время от времени, это нормально, однако соблюдение такого графика на постоянной основе, негативно скажется на вашем здоровье и приведет к дефициту питательных веществ.