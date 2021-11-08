Гірше за фастфуд. Учені назвали п'ять шкідливих для здоров'я звичок

Більшість людей вважають, що правильне харчування є головною запорукою здоров'я та гарної постаті, проте однієї корисної їжі недостатньо.

Багато людей намагаються збалансовано харчуватися та стежити за здоров'ям. Однак, іноді всім хочеться побалувати себе чизбургером з беконом або варениками. Без сумніву, це смачно та ситно. Тим не менш, після такої їжі відчувається тяжкість та нестача енергії, пише Eatthis.

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Нездорові звички можуть мати той самий ефект. Люди роблять безліч неправильних рішень, які згодом можуть завдати набагато більшої шкоди, ніж простий чизбургер. Головне визначити, що ми робимо не так і навчитися це виправляти. Учені представили топ-5 шкідливих звичок, які завдають шкоди, гіршої за будь-який фастфуд:

1. Занадто багато фізичних вправ

Звучить вкрай нелогічно, адже фізичні вправи корисні. Само собою зрозуміло, що чим більше ми робимо, тим краще. Однак, усьому є своя межа.

"Більшість людей приділяють недостатньо часу тренуванням, звідси і стрімке зростання рівня ожиріння", — розповів Марк Лоблінер, експерт у галузі спортивного харчування та бодібілдингу.

Однак, іноді люди навпаки перестараються, проводячи по кілька годин на день за тренуваннями та забуваючи про особисте життя. Як зазначає Лоблінер, займатися спортом потрібно з розумом, починаючи свої тренування з невеликої кількості та збільшуючи їх у міру розвитку фізичної підготовки.

2. Нереалістичні очікування

Соціальні мережі переповнені красивими та привабливими людьми, через що ми іноді переживаємо жах, якщо відчуваємо, що не відповідаємо побаченим профілям.

Однак, важливо пам'ятати, що такі фотографії найчастіше зроблені з використанням фільтрів, масок або зовсім відредаговані. Потрібно бути добрішими до себе і не будувати нереалістичних очікувань, що ґрунтуються на ілюзіях.

"Робіть більше фотографій і не порівнюйте себе з іншими. Прагніть до кращої версії себе і пишайтеся отриманим результатом", — підкреслив Лоблінер.

3. Недосипання

Якщо ви думали, що подвійний бургер з картоплею фрі було найгіршим, що трапилося цього тижня, вам варто перевірити якість свого сну.

"Брак сну на постійній основі підвищує рівень гормонів стресу, таких як кортизол, який здатний руйнувати м'язи", — зазначають учені.

Неправильне харчування та недостатня кількість спорту спричиняють погіршення здоров'я, проте поганий сон ще більше посилює ситуацію.

Тому сном не варто нехтувати. Намагайтеся відкладати телефон за годину до сну, більше гуляти та спати близько 7-8 годин.

4. Дефіцит чи надлишок сонця

Багато експертів погодяться з тим, що сонячне світло вкрай необхідне, це одна з найголовніших основ здоров'я. Сонячне світло не тільки забезпечує нас ультрафіолетовим випромінюванням для вироблення вітаміну D, а й допомагає встановити наш циркадний ритм.

Однак, коли ми уникаємо сонця або надто багато перебуваємо в приміщенні, ми можемо збити наш циркадний ритм та виснажити запаси вітаміну D.

Усім знайомий стан під час зимових місяців: поганий настрій, апатія, втома. Усе це відбувається через брак вітаміну D. Однак, дефіцит сонця може бути так само шкідливий, як і його надлишок.

Велика кількість сонячних променів може призвести до сонячних опіків та раку шкіри. Тому варто знайти золоту середину, проводити достатній та помірний час на вулиці, а також використовувати сонцезахисний крем.

5. Пропуск прийому їжі

Багато людей пропускають прийом їжі. Одні через брак часу, інші через стереотипну думку, що така стратегія допоможе знизити вагу. Однак, це зовсім неправильно.

Пропуск їди позбавляє нас енергії і цілком може спровокувати зворотний ефект втрати ваги.

Відсутність їжі протягом тривалого часу в більшості випадків призводить до переїдання під час наступного прийому їжі. Коли ви довго морите своє тіло голодом, воно вимагатиме все більше їжі, щоб компенсувати втрачену енергію.

Пропуск прийому їжі або занадто довга відсутність їжі в цілому може серйозно вплинути і на психічне здоров'я. При голоді люди починають відчувати втому, роздратування, а також поганий настрій.

Звичайно, пропуск прийому їжі може відбуватися час від часу, це нормально, проте дотримання такого графіка на постійній основі негативно позначиться на вашому здоров'ї і призведе до дефіциту поживних речовин.