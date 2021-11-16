К гадалке не ходи. Ученые обнаружили рыб, которые могут предсказывать будущее

Рыбы данио-рерио во время эксперимента с виртуальной реальностью предсказывали будущее, чтобы избежать опасности.

Ученые из научно-исследовательского института RIKEN в Японии обнаружили определенные нейроны в мозге, которые отслеживают, сбываются ли предсказания, сделанные рыбами, сообщает SciTechDaily.

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С помощью нового аквариума, который оборудован системой виртуальной реальности, можно видеть, что происходит в мозге рыб данио-рерио, когда они ориентируются в пространстве по сигналам ИИ. В результате ученые обнаружили нейроны, которые позволяют эффективно избегать рисков и создают в мозге "карту опасностей", которая позволяет сбежать в безопасное место.

Они тоже принимают решения

Предсказание будущего — неотъемлемая часть процесса принятия решений как у рыб, так и у людей. Когда реальные ситуации не соответствуют ожиданиям, мозг создает "ошибки предсказания", которые дают нам понять, что наши ожидания не оправдались.

Новое исследование показало, что рыбы также могут оценивать будущий результат своих действий. Ученые отслеживали активность мозга, связанную с ошибками предсказаний, в режиме реального времени, пока рыбы учились избегать опасности в своем аквариуме.

Ученые обнаружили, что рыбы пыталась уменьшить вероятность ошибки предсказания, чтобы эффективно избежать опасности. Поскольку свойство избегать рискованных ситуаций является эволюционно сохраняемым поведением, эти результаты предоставляют новое понимание работы мозга.

Эксперимент

Во время эксперимента, рыбы делали выбор между красными и синими зонами виртуальной реальности, для того чтобы научится определять, где опасно, а где нет. Исследователей особенно интересовала передняя часть мозга – конечный мозг, который способствует принятию решений.

По мере того, как рыбы учились избегать опасность, ученые исследовали изменение мозговой активности и обнаружили нейроны, которые отвечают за ошибку предсказания. Определенные активные популяции нейронов появились, когда рыбы начали понимать, что синяя зона – это опасность, а красная зона – это безопасность. Группа нейронов активировалась только тогда, когда действия, которые, по мнению рыб, позволили им достичь безопасности, не дали ожидаемого результата.

По словам автора исследования Макио Ториго, группа нейронов кодирует ошибку предсказания в мозге, сравнивая фактическое представление об окружающей среде с прогнозируемым представлением.

Напоминаем, что ученые нашли место в мозге человека, отвечающее за духовность.

Фокус писал о том, что особые нейроны в мозге, кодируют течение времени человека.