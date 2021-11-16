До ворожки не ходи. Учені знайшли риб, які можуть передбачати майбутнє

Риби даніо-реріо під час експерименту з віртуальною реальністю передбачали майбутнє, щоб уникнути небезпеки.

Учені з науково-дослідного інституту RIKEN у Японії виявили певні нейрони в мозку, які відстежують, чи збуваються передбачення, зроблені рибами, повідомляє SciTechDaily.

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За допомогою нового акваріума, який обладнаний системою віртуальної реальності, можна бачити, що відбувається в мозку риб даніо-реріо, коли вони орієнтуються у просторі за сигналами ШІ. Зрештою вчені виявили нейрони, які дозволяють ефективно уникати ризиків і створюють у мозку "карту небезпек", яка дозволяє втекти у безпечне місце.

Вони також ухвалюють рішення

Пророцтво майбутнього — невід'ємна частина процесу ухвалення рішень як у риб, так і в людей. Коли реальні ситуації не відповідають очікуванням, мозок створює "помилки передбачення", які дають нам зрозуміти, що наші очікування не виправдалися.

Нове дослідження показало, що риби можуть оцінювати майбутній результат своїх дій. Учені відслідковували активність мозку, пов'язану з помилками пророцтв, у режимі реального часу, поки риби вчилися уникати небезпеки у своєму акваріумі.

Учені з'ясували, що риба намагалася зменшити ймовірність помилки передбачення, щоб ефективно уникнути небезпеки. Оскільки властивість уникати ризикованих ситуацій є поведінкою, що еволюційно зберігається, ці результати надають нове розуміння роботи мозку.

Експеримент

Під час експерименту, риби робили вибір між червоними та синіми зонами віртуальної реальності, щоб навчитися визначати, де небезпечно, а де ні. Дослідників особливо цікавила передня частина мозку — кінцевий мозок, що сприяє ухваленню рішень.

У міру того, як риби вчилися уникати небезпеки, вчені досліджували зміну мозкової активності та виявили нейрони, які відповідають за помилку передбачення. Певні активні популяції нейронів з'явилися, коли риби почали розуміти, що синя зона це небезпека, а червона зона це безпека. Група нейронів активувалася лише тоді, коли дії, які, на думку риб, дозволили їм досягти безпеки, не дали очікуваного результату.

За словами автора дослідження Макіо Торіго, група нейронів кодує помилку передбачення в мозку, порівнюючи фактичне уявлення про довкілля з прогнозованим уявленням.

Нагадуємо, що вчені знайшли місце в мозку людини, яка відповідає за духовність.

Фокус писав про те, що спеціальні нейрони у мозку, кодують протягом часу людини.