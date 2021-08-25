Точка Бога. Вчені вважають, що вони знайшли духовний контур мозку

За словами дослідників, вони знайшли місце в мозку, що відповідає за духовність.

Група вчених використовувала особливий метод, щоб знайти місце в мозку, що відповідає за духовність. Вчені повідомляють, що вони виявили певну ділянку в періакведуктальній сірій речовині (ПСР). Це скупчення сірої речовини під водопроводом мозку, яке анатомічно відноситься до покришки середнього мозку, повідомляє Forbes

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Вчені витратили роки на пошуки так званої "точки Бога" в мозку людини, перш ніж прийшли до висновку, що її не існує. Відмінності у визначенні духовності ускладнюють ситуацію, тому що працюють різні ділянки мозку, коли ми використовуємо моральні міркування або коли ми відчуваємо благоговійний трепет. Але більше 80% людей у всьому світі вважають себе віруючими або релігійними.

Час покаже, чи правильні висновки зробили вчені в своєму відкритті, але духовність, яку можна в широкому сенсі визначити як почуття зв'язку з чимось більшим, ніж ми самі, заслуговує вивчення. Багато з компонентів, пов'язаних із духовністю, а саме трепетом, співчуттям, альтруїзмом і співпереживанням, які також тісно пов'язані з щастям, йдеться в дослідженні.

Духовний контур мозку

Вчені для свого дослідження використовували метод, який давно відомий в неврології, а саме використання розміщення уражень в головному мозку, щоб з'ясувати, що роблять його певні області.

Використовуючи дані про 88 нейрохірургічних пацієнтів з ураженнями в різних місцях мозку, яким збиралися видалити пухлини хірургічним шляхом, вчені порівняли свої результати з іншим набором даних про понад 100 пацієнтів, які зазнали проникаючу травму голови в результаті бойових дій під час війни у В'єтнамі.

Перших пацієнтів запитували до і після операції: "Чи вважаєте ви себе релігійною людиною?". До і після нейрохірургічних операцій з видалення пухлин головного мозку 30 із 88 пацієнтів відзначили зниження рівня віри, 29 — збільшення, а у 29 пацієнтів все залишилося без змін. Вчені зіставили цю самооцінку духовності з певним контуром мозку в ПСР.

Дослідники виявили як позитивні, так і негативні точки в контурі ПСР. Іншими словами, духовні переконання людини або збільшувалися, або зменшувалися в залежності від того, яка точка була пошкоджена ураженням їхнього мозку. Вчені повідомили, що результати даних учасників війни у В'єтнамі і звіти про пацієнтів, які стали гіперрелігійними, коли в них були ураження, що впливають на "негативні точки" пропонованого вченими контуру, підтверджують їхні висновки.

ПСР — цікава ділянка для розміщення духовного контуру, тому що раніше вона була пов'язана з широким спектром функцій: обробкою страху, модуляцією болю, альтруїстичної поведінкою і безумовною любов'ю.

"Наші результати показують, що духовність і релігійність сягають корінням фундаментальної нейробіологічної динаміки і глибоко вплетені в нашу нейротканину, — говорить Майкл Фергюсон з Центру терапії мозкового контуру ім. Брігама. — Ми були здивовані, виявивши, що цей мозковий контур духовності зосереджений в одній з найбільш еволюційно збережених структур мозку".

Цінність духовності

Про те, що релігія і/або духовність мають еволюційну цінність, говорилося й раніше. "Релігійні переконання і поведінка є відмітною ознакою людського життя, вони не мають еквівалента в тваринному світі і зустрічаються у всіх культурах", — говорить Джордан Графман з Національного інституту неврологічних розладів та інсульту США.

Теорії про те, чому духовність може мати еволюційну цінність, як правило, діляться на кілька категорій. По-перше, релігійні переконання втішають тих, хто потрапив у біду, можливо, дозволяючи їм вижити, коли інші були в розпачі. По-друге, духовність у цілому і релігійність зокрема є відгалуженням основної функції нашого мозку: створення сенсу. Коли сенс неясний, мозок створює оповідання, кажуть вчені.