Точка Бога. Ученые считают, что они нашли духовный контур мозга

По словам исследователей, они нашли место в мозге, отвечающее за духовность.

Группа ученых использовала особый метод, чтобы найти место в мозге, отвечающее за духовность. Ученые сообщают, что они обнаружили определенный участок в периакведуктальном сером веществе (ПСВ). Это скопление серого вещества под водопроводом мозга, анатомически относящееся к покрышке среднего мозга, сообщает Forbes

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Ученые потратили годы на поиски так называемой "точки Бога" в мозге человека, прежде чем пришли к выводу, что ее не существует. Различия в определении духовности усложняют ситуацию, потому что работают разные области мозга, когда мы используем моральные рассуждения или, когда мы испытываем благоговейный трепет. Но более 80% людей во всем мире считают себя верующими или религиозными.

Время покажет, верные ли выводы сделали ученые в своем открытии, но духовность, которую можно в широком смысле определить, как чувство связи с чем-то большим, чем мы сами, заслуживает изучения. Многие из компонентов, связанных с духовностью, а именно трепет, сочувствие, альтруизм и сострадание, также тесно связаны со счастьем, говорится в исследовании.

Духовный контур мозга

Ученые для своего исследования использовали метод, который давно известен в неврологии, а именно использование местоположения поражений в головном мозге, чтобы выяснить, что делают его определенные области.

Используя данные о 88 нейрохирургических пациентах с поражениями в различных местах мозга, которым собирались удалить опухоли хирургическим путем, ученые сравнили свои результаты с другим набором данных о более 100 пациентах, которые испытали проникающую травму головы в результате боевых действий во время войны во Вьетнаме.

Первых пациентов спрашивали до и после операции: "Считаете ли вы себя религиозным человеком?". До и после нейрохирургических операций по удалению опухолей головного мозга 30 из 88 пациентов отметили снижение уровня веры, 29 — увеличение, а у 29 пациентов все осталось без изменений. Ученые сопоставили эту самооценку духовности с определенным контуром мозга в ПСВ.

Исследователи обнаружили как положительные, так и отрицательные точки в контуре ПСВ. Другими словами, духовные убеждения человека либо увеличивались, либо уменьшались в зависимости от того, какая точка была повреждена поражением их мозга. Ученые сообщили, что результаты данных участников войны во Вьетнаме, и отчеты о пациентах, которые стали гиперрелигиозными, когда у них были поражения, воздействующие на "отрицательные точки" предлагаемого учеными контура, подтверждают их выводы.

ПСВ – интересный участок для размещения духовного контура, потому что ранее он был связан с широким спектром функций: обработкой страха, модуляцией боли, альтруистическим поведением и безусловной любовью.

"Наши результаты показывают, что духовность и религиозность уходят корнями в фундаментальную нейробиологическую динамику и глубоко вплетены в нашу нейроткань", — говорит Майкл Фергюсон из Центра терапии мозгового контура им. Бригама. "Мы были удивлены, обнаружив, что этот мозговой контур духовности сосредоточен в одной из наиболее эволюционно сохранившихся структур мозга".

Ценность духовности

О том, что религия и/или духовность имеют эволюционную ценность, говорилось и раньше. "Религиозные убеждения и поведение являются отличительным признаком человеческой жизни, они не имеют эквивалента в животном мире и встречаются во всех культурах", — говорит Джордан Графман из Национального института неврологических расстройств и инсульта США.

Теории о том, почему духовность может иметь эволюционную ценность, как правило, делятся на несколько категорий. Во-первых, религиозные убеждения утешают тех, кто попал в беду, возможно, позволяя им выжить, когда другие были в отчаянии. Во-вторых, духовность в целом и религиозность в частности являются ответвлением основной функции нашего мозга: создания смысла. Когда смысл неясен, мозг создает повествование, говорят ученые.