Морозостойкий и с безвоздушными шинами: для NASA разрабатывают лунный электромобиль (видео)
Компания Northrop Grumman и ее партнеры занялись созданием транспортного средства для передвижения астронавтов по поверхности Луны в рамках программы NASA "Артемида".
Новый лунный автомобиль Lunar Terrain Vehicle будет больше, чем те, которые использовали 50 лет назад во время миссии "Аполлон" и сможет выдерживать холод лунной ночью, когда температура падает до -162 градуса Цельсия, сообщает New Atlas.
Во время предыдущих миссий на Луну "Аполлон-15", "Аполлон-16" и "Аполлон-17" в 1971-1972 годах астронавты использовали три лунных автомобиля Lunar Rover, которые так и остались на поверхности Луны.
Lunar Rover
- Разработчик – Boeing;
- Двухместное транспортное средство на электрических батареях;
- Вес – 260 кг;
- Скорость – до 18 км/ч;
- Общее расстояние, которое преодолели лунные автомобили во время трех миссий — 28, 27 и 36 км.
Эти транспортные средства помогли значительно расширить область исследования лунной поверхности.
Теперь же компания Northrop Grumman со своими партнерами начала разработку нового лунного автомобиля для NASA в рамках программы "Артемида" по возвращению человека на Луну. Точных характеристик аппарата пока нет, но есть приблизительные технические характеристики.
Lunar Terrain Vehicle
- Он будет намного больше, чем в миссиях "Аполлон";
- У него будет более длительный срок службы;
- Будет выдерживать температуру холодных лунных ночей, когда она опускается внезапно до – 162 градуса Цельсия.
Пока что Lunar Terrain Vehicle находится в стадии концепта и более точные технические характеристики будут объявлены позже.
Кто чем будет заниматься в рамках разработки лунного автомобиля?
- Компания Northrop Grumman — основной подрядчик. Разработает систему управления, двигатель, навигационные приборы, датчики и другую электронику;
- Компания AVL разработает электрический двигатель;
- Компания Intuitive Machines занимается системой посадки автомобиля на Луну;
- Компания Michelin создаст уникальные безвоздушные шины для колес.
Свой вклад в разработку нового лунного автомобиля внесут и побывавшие на Луне бывшие астронавты Харрисон Шмитт и Чарльз Дьюк, которые поделятся своим опытом езды по лунной поверхности.
"Все вместе мы создадим абсолютно новое транспортное средство, чтобы улучшить изучение поверхности Луны. В дальнейшем эту же технологию можно будет применить и на Марсе", — говорит Стив Креин из Northrop Grumman.
Напоминаем, что в NASA изменили планы касательно сроков высадки человека на Луну. Раньше агентство планировало это сделать в 2024 году.
Также Фокус писал, что на Луне нашли замерзший углекислый газ при температуре -213 градусов.