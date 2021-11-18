Морозостойкий и с безвоздушными шинами: для NASA разрабатывают лунный электромобиль (видео)

Компания Northrop Grumman и ее партнеры занялись созданием транспортного средства для передвижения астронавтов по поверхности Луны в рамках программы NASA "Артемида".

Новый лунный автомобиль Lunar Terrain Vehicle будет больше, чем те, которые использовали 50 лет назад во время миссии "Аполлон" и сможет выдерживать холод лунной ночью, когда температура падает до -162 градуса Цельсия, сообщает New Atlas.

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Во время предыдущих миссий на Луну "Аполлон-15", "Аполлон-16" и "Аполлон-17" в 1971-1972 годах астронавты использовали три лунных автомобиля Lunar Rover, которые так и остались на поверхности Луны.

Lunar Rover

[ + – ] Лунный автомобиль миссии "Аполлон 15" Фото: wikipedia

Разработчик – Boeing;

Двухместное транспортное средство на электрических батареях;

Вес – 260 кг;

Скорость – до 18 км/ч;

Общее расстояние, которое преодолели лунные автомобили во время трех миссий — 28, 27 и 36 км.

Эти транспортные средства помогли значительно расширить область исследования лунной поверхности.

Теперь же компания Northrop Grumman со своими партнерами начала разработку нового лунного автомобиля для NASA в рамках программы "Артемида" по возвращению человека на Луну. Точных характеристик аппарата пока нет, но есть приблизительные технические характеристики.

Lunar Terrain Vehicle

[ + – ] Концепт нового лунного автомобиля Lunar Terrain Vehicle Фото: New Atlas

Он будет намного больше, чем в миссиях "Аполлон";

У него будет более длительный срок службы;

Будет выдерживать температуру холодных лунных ночей, когда она опускается внезапно до – 162 градуса Цельсия.

Пока что Lunar Terrain Vehicle находится в стадии концепта и более точные технические характеристики будут объявлены позже.

[ + – ] На видео можно увидеть, как будет выглядеть и передвигаться по поврехности Луны новый лунный автомобиль.

Кто чем будет заниматься в рамках разработки лунного автомобиля?

Компания Northrop Grumman — основной подрядчик. Разработает систему управления, двигатель, навигационные приборы, датчики и другую электронику;

Компания AVL разработает электрический двигатель;

Компания Intuitive Machines занимается системой посадки автомобиля на Луну;

Компания Michelin создаст уникальные безвоздушные шины для колес.

Свой вклад в разработку нового лунного автомобиля внесут и побывавшие на Луне бывшие астронавты Харрисон Шмитт и Чарльз Дьюк, которые поделятся своим опытом езды по лунной поверхности.

"Все вместе мы создадим абсолютно новое транспортное средство, чтобы улучшить изучение поверхности Луны. В дальнейшем эту же технологию можно будет применить и на Марсе", — говорит Стив Креин из Northrop Grumman.

Напоминаем, что в NASA изменили планы касательно сроков высадки человека на Луну. Раньше агентство планировало это сделать в 2024 году.

Также Фокус писал, что на Луне нашли замерзший углекислый газ при температуре -213 градусов.