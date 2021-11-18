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Морозостойкий и с безвоздушными шинами: для NASA разрабатывают лунный электромобиль (видео)

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Луна, автомобиль, транспортное средство, Lunar Terrain Vehicle
Фото: New Atlas | Концепт нового лунного автомобиля Lunar Terrain Vehicle

Компания Northrop Grumman и ее партнеры занялись созданием транспортного средства для передвижения астронавтов по поверхности Луны в рамках программы NASA "Артемида".

Новый лунный автомобиль Lunar Terrain Vehicle будет больше, чем те, которые использовали 50 лет назад во время миссии "Аполлон" и сможет выдерживать холод лунной ночью, когда температура падает до -162 градуса Цельсия, сообщает New Atlas.

Во время предыдущих миссий на Луну "Аполлон-15", "Аполлон-16" и "Аполлон-17" в 1971-1972 годах астронавты использовали три лунных автомобиля Lunar Rover, которые так и остались на поверхности Луны.

Lunar Rover

Луна, автомобиль, Аполлон-15, Lunar Rover
Лунный автомобиль миссии "Аполлон 15"
Фото: wikipedia
  • Разработчик – Boeing;
  • Двухместное транспортное средство на электрических батареях;
  • Вес – 260 кг;
  • Скорость – до 18 км/ч;
  • Общее расстояние, которое преодолели лунные автомобили во время трех миссий — 28, 27 и 36 км.

Эти транспортные средства помогли значительно расширить область исследования лунной поверхности.

Теперь же компания Northrop Grumman со своими партнерами начала разработку нового лунного автомобиля для NASA в рамках программы "Артемида" по возвращению человека на Луну. Точных характеристик аппарата пока нет, но есть приблизительные технические характеристики.

Lunar Terrain Vehicle

Луна, автомобиль, транспортное средство, Lunar Terrain Vehicle
Концепт нового лунного автомобиля Lunar Terrain Vehicle
Фото: New Atlas
  • Он будет намного больше, чем в миссиях "Аполлон";
  • У него будет более длительный срок службы;
  • Будет выдерживать температуру холодных лунных ночей, когда она опускается внезапно до – 162 градуса Цельсия.

Пока что Lunar Terrain Vehicle находится в стадии концепта и более точные технические характеристики будут объявлены позже.

На видео можно увидеть, как будет выглядеть и передвигаться по поврехности Луны новый лунный автомобиль.

Кто чем будет заниматься в рамках разработки лунного автомобиля?

  • Компания Northrop Grumman — основной подрядчик. Разработает систему управления, двигатель, навигационные приборы, датчики и другую электронику;
  • Компания AVL разработает электрический двигатель;
  • Компания Intuitive Machines занимается системой посадки автомобиля на Луну;
  • Компания Michelin создаст уникальные безвоздушные шины для колес.

Свой вклад в разработку нового лунного автомобиля внесут и побывавшие на Луне бывшие астронавты Харрисон Шмитт и Чарльз Дьюк, которые поделятся своим опытом езды по лунной поверхности.

"Все вместе мы создадим абсолютно новое транспортное средство, чтобы улучшить изучение поверхности Луны. В дальнейшем эту же технологию можно будет применить и на Марсе", — говорит Стив Креин из Northrop Grumman.

Напоминаем, что в NASA изменили планы касательно сроков высадки человека на Луну. Раньше агентство планировало это сделать в 2024 году.

Также Фокус писал, что на Луне нашли замерзший углекислый газ при температуре -213 градусов.