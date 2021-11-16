В хозяйстве пригодится. На Луне найден замерзший углекислый газ при температуре -213 градусов

Углекислый газ астронавты смогут использовать для поддержания жизнедеятельности и производства необходимых ресурсов на Луне.

По словам ученых, на полюсах Луны, которые постоянно находятся в тени, температура может быть ниже, чем на Плутоне. Это создает необходимые условия для образования холодных резервуаров углекислого газа. В них молекулы углекислого газа могут замерзнуть и пребывать в твердой форме даже во время повышения температуры во время лунного лета, сообщает Phys.

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Ученые давно предсказывали, что подобные холодные резервуары углекислого газа существуют, но впервые в рамках нового исследования, их существование было подтверждено и их даже нанесли на карту лунной поверхности. Для того, чтобы найти самые холодные места на Луне, ученые изучили данные о температуре за последние 11 лет, которые собрал орбитальный космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Луны.

[ + – ] Южный полюс Луны Фото: phys.org

Новое исследование

В новом исследовании говорится, что эти холодные резервуары сосредоточены вокруг южного полюса Луны. Общая площадь этих резервуаров углекислого газа составляет 204 кв. км. В этих регионах температура остается на уровне ниже -213 градусов Цельсия.

По словам Норберта Шоргхофера из Планетологического института США, наличие холодных резервуаров углекислого газа еще не является гарантией существования твердого углекислого газа на спутнике Земли. Но это смогут проверить либо астронавты, либо лунные аппараты и вероятно они смогут найти там лед с углекислым газом.

[ + – ] Карта Южного полюса Луны и близлежащих районов. Холодные резервуары углекислого газа отмечены фиолетовым цветом Фото: phys.org

Твердый углекислый газ будет полезен будущим покорителям Луны

Если в этих резервуарах все же есть твердый углекислый газ, то астронавты могли бы использовать его в производстве стали, ракетного топлива и биоматериалов, которые будут играть важную роль для поддержания человеческой колонии на Луне, говорит Шоргхофер. Ученые также могут изучить лунный углерод, для понимания того, как образуются органические соединения в условиях Луны.

По словам Пола Хейна, планетолога из Университета Колорадо в Боулдере, холодные резервуары углекислого газа могут помочь ученым ответить на давние вопросы о происхождении воды и других летучих веществ в системе Земля-Луна.

Напоминаем, что астрономы обнаружили околоземный астероид, который может быть частью Луны.

Астрономам также удалось сделать самый четкий снимок поверхности Луны.

Фокус писал о том, что по словам ученых, на Луне достаточно кислорода для 8 миллиардов людей. А новые образцы лунной породы оказались моложе, чем те, которые привезли астронавты миссии "Аполлон". Также напоминаем, что в NASA назвали новую дату, когда впервые за 50 лет на Луну отправятся астронавты.