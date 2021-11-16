У господарстві знадобиться. На Місяці знайдено замерзлий вуглекислий газ при температурі -213 градусів

Вуглекислий газ астронавти зможуть використовувати для підтримки життєдіяльності та виробництва необхідних ресурсів на Місяці.

За словами вчених, на полюсах Місяця, які постійно перебувають у тіні, температура може бути нижчою, ніж на Плутоні. Це створює необхідні умови для утворення холодних резервуарів вуглекислого газу. В них молекули вуглекислого газу можуть замерзнути та перебувати у твердій формі навіть під час підвищення температури під час місячного літа, повідомляє Phys.

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Учені давно передбачали, що подібні холодні резервуари вуглекислого газу існують, але вперше в межах нового дослідження їхнє існування було підтверджено і їх навіть нанесли на карту місячної поверхні. Щоб знайти найхолодніші місця на Місяці, учені вивчили дані про температуру за останні 11 років, які зібрав орбітальний космічний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter, який обертається навколо Місяця.

[ + – ] Південний полюс Місяця Фото: phys.org

Нове дослідження

У новому дослідженні йдеться про те, що ці холодні резервуари зосереджені навколо південного полюса Місяця. Загальна площа цих резервуарів вуглекислого газу становить 204 кв. км. У цих регіонах температура залишається на рівні нижче -213 градусів за Цельсієм.

За словами Норберта Шоргхофера із Планетологічного інституту США, наявність холодних резервуарів вуглекислого газу ще не є гарантією існування твердого вуглекислого газу на супутнику Землі. Але це зможуть перевірити або астронавти, або місячні апарати і, ймовірно, вони зможуть знайти там лід із вуглекислим газом.

[ + – ] Карта Південного полюса Місяця та прилеглих районів. Холодні резервуари вуглекислого газу відзначені фіолетовим кольором Фото: phys.org

Твердий вуглекислий газ буде корисним майбутнім підкорювачам Місяця

Якщо в цих резервуарах все ж таки є твердий вуглекислий газ, то астронавти могли б використовувати його у виробництві сталі, ракетного палива та біоматеріалів, які відіграватимуть важливу роль для підтримки людської колонії на Місяці, каже Шоргхофер. Учені також можуть вивчити місячний вуглець для розуміння того, як утворюються органічні сполуки в умовах Місяця.

За словами Пола Хейна, планетолога з Університету Колорадо в Боулдері, холодні резервуари вуглекислого газу можуть допомогти вченим відповісти на давні питання щодо походження води й інших летючих речовин у системі Земля-Місяч.

Нагадуємо, що астрономи виявили навколоземний астероїд, який може бути частиною Місяця.

Астрономам також вдалося зробити найчіткіший знімок поверхні Місяця.

Фокус писав про те, що, за словами вчених, на Місяці достатньо кисню для 8 мільярдів людей. А нові зразки місячної породи виявилися молодшими, ніж ті, які привезли астронавти місії "Аполлон". Також нагадуємо, що у NASA назвали нову дату, коли вперше за 50 років на Місяць вирушать астронавти.