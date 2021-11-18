Морозостійкий і з безповітряними шинами: для NASA розробляють місячний електромобіль (відео)

Компанія Northrop Grumman і її партнери зайнялися створенням транспортного засобу для пересування астронавтів на поверхні Місяця в межах програми NASA "Артеміда".

Новий місячний автомобіль Lunar Terrain Vehicle буде більшим, ніж ті, які використовували 50 років тому під час місії "Аполлон" і зможе витримувати холод місячної ночі, коли температура падає до -162 градусів Цельсія, повідомляє New Atlas.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Під час попередніх місій на Місяць "Аполлон-15", "Аполлон-16" та "Аполлон-17" у 1971-1972 роках астронавти використовували три місячні автомобілі Lunar Rover, які так і залишилися на поверхні Місяця.

Lunar Rover

[ + – ] Місячний автомобіль місії "Аполлон 15" Фото: wikipedia

розробник — Boeing;

двомісний транспортний засіб на електричних батареях;

вага — 260 кг;

швидкість — до 18 км/год;

загальна відстань, яку подолали місячні автомобілі під час трьох місій — 28, 27 та 36 км.

Ці транспортні засоби допомогли значно розширити сферу дослідження місячної поверхні.

Тепер компанія Northrop Grumman зі своїми партнерами розпочала розробку нового місячного автомобіля для NASA в межах програми "Артеміда" з повернення людини на Місяць. Точних характеристик апарату поки що немає, але є приблизні технічні характеристики.

Lunar Terrain Vehicle

[ + – ] Концепт нового місячного автомобіля Lunar Terrain Vehicle Фото: New Atlas

він буде набагато більшим, ніж у місіях "Аполлон";

він матиме триваліший термін служби;

витримуватиме температуру холодних місячних ночей, коли вона опускається раптово до 162 градусів Цельсія.

Поки що Lunar Terrain Vehicle знаходиться в стадії концепту й точніші технічні характеристики будуть оголошені пізніше.

[ + – ] На відео можна побачити, як виглядатиме і пересуватиметься на поверхні Місяця новий місячний автомобіль.

Хто чим займатиметься у межах розробки місячного автомобіля?

компанія Northrop Grumman — основний підрядник. Розробить систему керування, двигун, навігаційні прилади, датчики й іншу електроніку;

компанія AVL розробить електричний двигун;

компанія Intuitive Machines займається системою посадки автомобіля на Місяць;

компанія Michelin створить унікальні безповітряні шини для коліс.

Свій внесок у розробку нового місячного автомобіля зроблять і колишні астронавти Гаррісон Шмітт і Чарльз Дюк, які побували на Місяці, які поділяться своїм досвідом їзди на місячній поверхні.

"Усі разом ми створимо абсолютно новий транспортний засіб, щоб покращити вивчення поверхні Місяця. Надалі цю ж технологію можна буде застосувати і на Марсі", — каже Стів Креїн із Northrop Grumman.

Нагадуємо, що в NASA змінили плани щодо термінів висадження людини на Місяць. Раніше агентство планувало це зробити у 2024 році.

Також Фокус писав, що на Місяці знайшли вуглекислий газ, що замерз, за температури -213 градусів.