Морозостійкий і з безповітряними шинами: для NASA розробляють місячний електромобіль (відео)
Компанія Northrop Grumman і її партнери зайнялися створенням транспортного засобу для пересування астронавтів на поверхні Місяця в межах програми NASA "Артеміда".
Новий місячний автомобіль Lunar Terrain Vehicle буде більшим, ніж ті, які використовували 50 років тому під час місії "Аполлон" і зможе витримувати холод місячної ночі, коли температура падає до -162 градусів Цельсія, повідомляє New Atlas.
Під час попередніх місій на Місяць "Аполлон-15", "Аполлон-16" та "Аполлон-17" у 1971-1972 роках астронавти використовували три місячні автомобілі Lunar Rover, які так і залишилися на поверхні Місяця.
Lunar Rover
- розробник — Boeing;
- двомісний транспортний засіб на електричних батареях;
- вага — 260 кг;
- швидкість — до 18 км/год;
- загальна відстань, яку подолали місячні автомобілі під час трьох місій — 28, 27 та 36 км.
Ці транспортні засоби допомогли значно розширити сферу дослідження місячної поверхні.
Тепер компанія Northrop Grumman зі своїми партнерами розпочала розробку нового місячного автомобіля для NASA в межах програми "Артеміда" з повернення людини на Місяць. Точних характеристик апарату поки що немає, але є приблизні технічні характеристики.
Lunar Terrain Vehicle
- він буде набагато більшим, ніж у місіях "Аполлон";
- він матиме триваліший термін служби;
- витримуватиме температуру холодних місячних ночей, коли вона опускається раптово до 162 градусів Цельсія.
Поки що Lunar Terrain Vehicle знаходиться в стадії концепту й точніші технічні характеристики будуть оголошені пізніше.
Хто чим займатиметься у межах розробки місячного автомобіля?
- компанія Northrop Grumman — основний підрядник. Розробить систему керування, двигун, навігаційні прилади, датчики й іншу електроніку;
- компанія AVL розробить електричний двигун;
- компанія Intuitive Machines займається системою посадки автомобіля на Місяць;
- компанія Michelin створить унікальні безповітряні шини для коліс.
Свій внесок у розробку нового місячного автомобіля зроблять і колишні астронавти Гаррісон Шмітт і Чарльз Дюк, які побували на Місяці, які поділяться своїм досвідом їзди на місячній поверхні.
"Усі разом ми створимо абсолютно новий транспортний засіб, щоб покращити вивчення поверхні Місяця. Надалі цю ж технологію можна буде застосувати і на Марсі", — каже Стів Креїн із Northrop Grumman.
Нагадуємо, що в NASA змінили плани щодо термінів висадження людини на Місяць. Раніше агентство планувало це зробити у 2024 році.
Також Фокус писав, що на Місяці знайшли вуглекислий газ, що замерз, за температури -213 градусів.