Работает на газообразном йоде. На орбите Земли впервые испытали уникальный электродвигатель

Французская компания представила новый двигатель для спутников, работающий на газообразном йоде, который успешно показал себя в космосе.

Первый спутник, который использует для работы газообразный йод уже вращается вокруг Земли. Новую технологию разработала французская компания ThrustMe, сообщает ScienceAlert.

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Спутники на орбите Земли для движения используют электричество для ионизации частиц ксенона. Несмотря на то, что атомы ксенона легко ионизируются, чтобы создавать тягу, это дорогой и редкий газ, а еще его тяжело хранить. Поэтому компания ThrustMe разработала спутник, который для движения использует газообразный йод. По словам создателей, эта технология обещает быть более эффективной и доступной.

"Йод дешевле и его больше, чем ксенона, а также его можно хранить без давления в твердом виде", — говорит соучредитель компании ThrustMe Дмитрий Рафальский.

[ + – ] Испытания йодной электродвигательной установки в вакуумной камере. Фото: ScienceAlert

Испытание работы двигателя

Работа 20-киллограмового спутника CubeSat с двигателем NPT30-I2 показала, что йод обеспечивает более высокую продуктивность ионизации, чем ксенон. По словам Рафальского, двигательные системы на основе йода могут быть меньше, ведь йод можно хранить в твердом виде на борту, и в отличие от ксенона ему не нужны громоздкие газовые резервуары под высоким давлением.

"Успешное испытание в космосе дает нам зеленый свет для продолжения работы и создания более производительных двигателей", — говорит Рафальский.

В ближайшие 10 лет на орбиту отправятся десятки тысяч спутников, поэтому нужно сделать их более эффективными и более доступными в производстве, чтобы улучшить исследование как Земли, так и окружающего космоса, говорит соучредитель ThrustMe.

[ + – ] Испытания йодной электродвигательной установки в вакуумной камере. Фото: ScienceAlert

Небольшая проблема

Но есть одна проблема. Йод – очень едкий газ и может повредить детали спутников, поэтому для их защиты нужна керамика. Пока что двигатели на основе йода немного уступают в этом плане ксеноновым аналогам, говорит соучредитель ThrustMe Ане Аанесланд.

"Но результат нашей работы – это важный шаг вперед не только для нашей компании, но и для всей космической отрасли", — добавляет Аанесланд.

Компания ThrustMe

Основана в 2017 году

Учредители — Ане Аанесланд и Дмитрий Рафальский, которые раньше работали в Национальном центре научных исследований Франции в качестве экспертов в области физики плазмы и электрических двигателей.

Напоминаем, что обломок китайского спутника мог повредить МКС. Для избежание столкновения станции пришлось сменить орбиту.

Фокус писал о том, что Европейское космическое агентство собирается отправить на Титан армию дронов для исследования озер и океанов спутника Сатурна.