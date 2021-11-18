Работает на газообразном йоде. На орбите Земли впервые испытали уникальный электродвигатель
Французская компания представила новый двигатель для спутников, работающий на газообразном йоде, который успешно показал себя в космосе.
Первый спутник, который использует для работы газообразный йод уже вращается вокруг Земли. Новую технологию разработала французская компания ThrustMe, сообщает ScienceAlert.
Спутники на орбите Земли для движения используют электричество для ионизации частиц ксенона. Несмотря на то, что атомы ксенона легко ионизируются, чтобы создавать тягу, это дорогой и редкий газ, а еще его тяжело хранить. Поэтому компания ThrustMe разработала спутник, который для движения использует газообразный йод. По словам создателей, эта технология обещает быть более эффективной и доступной.
"Йод дешевле и его больше, чем ксенона, а также его можно хранить без давления в твердом виде", — говорит соучредитель компании ThrustMe Дмитрий Рафальский.
Испытание работы двигателя
Работа 20-киллограмового спутника CubeSat с двигателем NPT30-I2 показала, что йод обеспечивает более высокую продуктивность ионизации, чем ксенон. По словам Рафальского, двигательные системы на основе йода могут быть меньше, ведь йод можно хранить в твердом виде на борту, и в отличие от ксенона ему не нужны громоздкие газовые резервуары под высоким давлением.
"Успешное испытание в космосе дает нам зеленый свет для продолжения работы и создания более производительных двигателей", — говорит Рафальский.
В ближайшие 10 лет на орбиту отправятся десятки тысяч спутников, поэтому нужно сделать их более эффективными и более доступными в производстве, чтобы улучшить исследование как Земли, так и окружающего космоса, говорит соучредитель ThrustMe.
Небольшая проблема
Но есть одна проблема. Йод – очень едкий газ и может повредить детали спутников, поэтому для их защиты нужна керамика. Пока что двигатели на основе йода немного уступают в этом плане ксеноновым аналогам, говорит соучредитель ThrustMe Ане Аанесланд.
"Но результат нашей работы – это важный шаг вперед не только для нашей компании, но и для всей космической отрасли", — добавляет Аанесланд.
Компания ThrustMe
- Основана в 2017 году
- Учредители — Ане Аанесланд и Дмитрий Рафальский, которые раньше работали в Национальном центре научных исследований Франции в качестве экспертов в области физики плазмы и электрических двигателей.
Напоминаем, что обломок китайского спутника мог повредить МКС. Для избежание столкновения станции пришлось сменить орбиту.
Фокус писал о том, что Европейское космическое агентство собирается отправить на Титан армию дронов для исследования озер и океанов спутника Сатурна.