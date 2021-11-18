Працює на газоподібному йоді. На орбіті Землі вперше випробували унікальний електродвигун

Французька компанія представила новий двигун для супутників, що працює на газоподібному йоді, який успішно показав себе в космосі.

Перший супутник, який використовує для роботи газоподібний йод, вже обертається навколо Землі. Нову технологію розробила французька компанія ThrustMe, повідомляє ScienceAlert.

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Супутники на орбіті Землі для руху використовують електрику для іонізації частинок ксенону. Незважаючи на те, що атоми ксенону легко іонізуються, щоб створювати тягу, це дорогий і рідкісний газ, а ще його важко зберігати. Тому компанія ThrustMe розробила супутник, який для руху використовує газоподібний йод. За словами творців, ця технологія обіцяє бути більш ефективною та доступною.

"Йод дешевший і його більше, ніж ксенону, а також його можна зберігати без тиску в твердому вигляді", — каже співзасновник компанії ThrustMe Дмитро Рафальський.

[ + – ] Випробування йодної електрорухової установки у вакуумній камері. Фото: ScienceAlert

Випробування роботи двигуна

Робота 20-кілограмового супутника CubeSat із двигуном NPT30-I2 показала, що йод забезпечує більш високу продуктивність іонізації, ніж ксенон. За словами Рафальського, рухові системи на основі йоду можуть бути меншими, адже йод можна зберігати у твердому вигляді на борту, і на відміну від ксенону йому не потрібні громіздкі газові резервуари під високим тиском.

"Успішне випробування в космосі дає нам зелене світло для продовження роботи та створення більш продуктивних двигунів", — каже Рафальський.

У найближчі 10 років на орбіту вирушать десятки тисяч супутників, тому потрібно зробити їх більш ефективними та доступними у виробництві, щоб покращити дослідження як Землі, так і навколишнього космосу, каже співзасновник ThrustMe.

[ + – ] Випробування йодної електрорухової установки у вакуумній камері Фото: ScienceAlert

Невелика проблема

Але є одна проблема. Йод — дуже їдкий газ і може пошкодити деталі супутників, тому для захисту потрібна кераміка. Поки що двигуни на основі йоду трохи поступаються в цьому плані ксеноновим аналогам, каже співзасновник ThrustMe Ані Аанесланд.

"Але результат нашої роботи — це важливий крок уперед не тільки для нашої компанії, але й для всієї космічної галузі", — додає Аанесланд.

Компанія ThrustMe

заснована у 2017 році;

засновники — Ані Аанесланд і Дмитро Рафальський, які раніше працювали в Національному центрі наукових досліджень Франції як експерти в галузі фізики плазми й електричних двигунів.

Нагадуємо, що уламок китайського супутника міг зашкодити МКС. Щоб уникнути зіткнення станції, довелося змінити орбіту.

Фокус писав про те, що Європейське космічне агентство має намір відправити на Титан армію дронів для дослідження озер та океанів супутника Сатурна.