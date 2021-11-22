Ученые дали ответ на вопрос: зебры белые с черными полосами или наоборот

Ученые дают четкий ответ на вопрос касательно цвета кожи зебр, но с цветом шерсти все обстоит сложнее.

У зебр, которые живут в саваннах Восточной и Южной Африки, полосы на теле уникальны у каждой особи. У представителей трех видов зебр, саванной зебры или бурчелловой зебры, горной зебры и зебры Греви, несмотря на разные узоры и окраску один и тот же цвет кожи, сообщает Live Science.

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По словам Тима Каро из Калифорнийского университета в Дэвисе у всех зебр одинаковый цвет кожи – черный. Однако, остается вопрос: шерсть у зебр черная с белыми полосами или белая с черными?

[ + – ] Саванная зебра Фото: wikipedia

Несмотря на то, что цвет кожи у зебр черный, цвет их шерсти определяется различными процессами, говорит Каро. У зебр больше белой шерсти, чем черной, поэтому может показаться, что они белые с черными полосами. Но это не так.

Вся шерсть у зебр, как белая, так и черная, растет из фолликула, который заполнен клетками меланоцитов, которые производят пигмент — меланин, определяющий цвет волос и кожи. Чем его больше, значит появляется более темный цвет, и наоборот, чем его меньше, появляется более светлый цвет.

[ + – ] Горная зебра Фото: wikipedia

В черной шерсти зебр полно меланина, а в белой шерсти его нет, потому что фолликулы, из которых растет белая шерсть, "отключили" меланоциты, и они не производят пигмент. По словам Каро, производство меланина прекращается именно во время роста белой шерсти, поэтому зебры на самом деле черные, с белыми полосами.

[ + – ] Основные различия между современными видами зебр Фото: wikipedia

Почему зебра полосатая?

Этот уникальный узор может спасать зебр от укусов африканских слепней, которые согласно исследованию, реже садятся на полосатую поверхность, чем на однотонную. Это особенно важно, учитывая тот факт, что эти насекомые переносят смертельные для зебр болезни, утверждает ученый.

[ + – ] Зебра Греви Фото: wikipedia

"Очень мало млекопитающих с контрастными полосами, как у зебры", — говорит Каро. "Я думаю, что это эволюционно сформированный защитный механизм от укусов насекомых".

Касательно укусов насекомых, то Фокус писал о том, что ученые разрабатывают вакцину от клещей.

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