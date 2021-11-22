Учені відповіли на запитання: зебри білі з чорними смугами чи навпаки

Учені дають чітку відповідь на запитання щодо кольору шкіри зебр, але з кольором шерсті все складніше.

У зебр, які мешкають у саванах Східної та Південної Африки, смуги на тілі унікальні в кожної особини. У представників трьох видів зебр, саванної зебри або бурчелової зебри, гірської зебри та зебри Греві, незважаючи на різні візерунки та забарвлення, один і той же колір шкіри, повідомляє Live Science.

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За словами Тіма Каро з Каліфорнійського університету в Девісі, у всіх зебр однаковий колір шкіри – чорний. Однак залишається питання: шерсть у зебр чорна з білими смугами чи біла з чорними?

[ + – ] Саванна зебра Фото: wikipedia

Незважаючи на те, що колір шкіри в зебр чорний, колір їхньої шерсті визначається різними процесами, говорить Каро. У зебр більше білої шерсті, аніж чорної, тому може здатися, що вони білі з чорними смугами. Але це не так.

Уся шерсть у зебр, як біла, так і чорна, росте з фолікула, який заповнений клітинами меланоцитів, які виробляють пігмент – меланін, що визначає колір волосся та шкіри. Чим його більше, значить з'являється темніший колір, і навпаки, чим його менше, з'являється світліший колір.

[ + – ] Гірська зебра Фото: wikipedia

У чорній шерсті зебр повно меланіну, а в білій шерсті його немає, тому що фолікули, з яких росте біла шерсть, "відключили" меланоцити, і вони не виробляють пігменту. За словами Каро, виробництво меланіну припиняється саме під час росту білої шерсті, тож зебри насправді чорні, із білими смугами.

[ + – ] Основні відмінності між сучасними видами зебр Фото: wikipedia

Чому зебра смугаста?

Цей унікальний візерунок може рятувати зебр від укусів африканських ґедзів, які згідно з дослідженням, рідше сідають на смугасту поверхню, ніж на однотонну. Це особливо важливо з огляду на той факт, що ці комахи переносять смертельні для зебр хвороби, стверджує вчений.

[ + – ] Зебра Греві Фото: wikipedia

"Дуже мало ссавців із контрастними смугами, як у зебри, — говорить Каро. — Я думаю, що це еволюційно сформований захисний механізм від укусів комах".

Щодо укусів комах, то Фокус писав про те, що вчені розробляють вакцину від кліщів.

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