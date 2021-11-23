Принимать осторожно. Ученые связали популярное жаропонижающее с заболеванием сердца

По словам ученых, прием аспирина повышает риск появления сердечной недостаточности на 26%, если есть хотя бы один фактор, влияющий на появление заболевания.

Немецкие ученые рекомендуют назначать аспирин людям с сердечной недостаточностью или с факторами, которые могут вызвать болезнь очень осторожно до того, как будут проведены дополнительные исследования. Среди факторов, которые могут вызвать болезнь они называют курение, ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, сообщает SciTechDaily.

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Новое исследование показывает, что у людей, которые имеют хотя бы один фактор, способствующий появлению сердечной недостаточности и которые принимали аспирин, риск развития заболевания выше, чем у тех, кто не принимает препарат.

"Наши результаты еще требуют подтверждения, но необходимо выяснить связь между аспирином и появлением сердечной недостаточности’, — говорит Блерим Муджай из Фрайбургского университета, Германия.

До сих пор остается спорным вопрос о том, влияет ли аспирин на появление сердечной недостаточности. Ученые хотели выяснить связан ли аспирин с частотой появления заболевания у людей с болезнями сердца и без таковых, а также они хотели узнать связан ли прием препарата с появлением сердечной недостаточности у людей из группы риска.

Фото: World Health Organization

Эксперимент

В эксперименте приняли участие более 30 тысяч человек, которых ученые определили в "группу риска" появления сердечной недостаточности. У участников исследования был один или несколько "рисковых" факторов, таких как курение, ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Средний возраст участников составлял 67 лет, из них 34% составляли женщины. Аспирин принимали только четверть участников эксперимента. За 5 лет наблюдений у 1330 участников развилась сердечная недостаточность.

Ученые также использовали данные о поле, возрасте, индексе массы тела, о вредных привычках, уровне артериального давления и наличии других болезней, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний. В результате они пришли к выводу, что аспирин повышает риск появления сердечной недостаточности на 26%.

После этого ученые исключили из выборки людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риск появления сердечной недостаточности у принимающих аспирин людей составил уже 27%.

"Чтобы более точно проверить наши выводы, необходимы масштабные всемирные исследования, а пока аспирин нужно осторожно назначать людям с сердечной недостаточностью или если у них есть хотя бы один из факторов, который может вызвать болезнь", — говорит Муджай.

Напоминаем, что ученые тестируют лекарство от паралича, которое ставит на ноги за месяц.

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