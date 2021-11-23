Приймати обережно. Вчені пов'язали популярне жарознижувальне з захворюванням серця

За словами вчених, прийом аспірину підвищує ризик появи серцевої недостатності на 26%, якщо є хоча б один фактор, який упливає на появу захворювання.

Німецькі вчені рекомендують призначати аспірин людям із серцевою недостатністю або з факторами, які можуть спричинити хворобу дуже обережно до того, як будуть проведені додаткові дослідження. Серед факторів, які можуть спричинити хворобу, вони називають куріння, ожиріння, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину, діабет і серцево-судинні захворювання, повідомляє SciTechDaily.

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Нове дослідження показує, що в людей, які мають хоча б один фактор, що сприяє появі серцевої недостатності та які приймали аспірин, ризик розвитку захворювання вищий, ніж у тих, хто не приймає препарат.

"Наші результати ще вимагають підтвердження, але необхідно з'ясувати зв'язок між аспірином і появою серцевої недостатності", — говорить Блерім Муджай із Фрайбурзького університету, Німеччина.

До цих пір залишається спірним питання про те, чи впливає аспірин на серцеву недостатність. Учені хотіли з'ясувати, чи пов'язаний аспірин із частотою появи захворювання в людей із хворобами серця і без них, а також вони хотіли дізнатися, чи пов'язаний прийом препарату з появою серцевої недостатності в людей із групи ризику.

Фото: World Health Organization

Експеримент

В експерименті взяли участь понад 30 тисяч осіб, яких учені визначили в групу ризику появи серцевої недостатності. В учасників дослідження був один або декілька "ризикових" факторів, таких як куріння, ожиріння, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину, діабет і серцево-судинні захворювання.

Середній вік учасників становив 67 років, із них 34% становили жінки. Аспірин приймали лише чверть учасників експерименту. За 5 років спостережень у 1330 учасників розвинулася серцева недостатність.

Учені також використовували дані про стать, вік, індекс маси тіла, шкідливі звички, рівень артеріального тиску та наявність інших хвороб, у тому числі серцево-судинних захворювань. У результаті вони дійшли висновку, що аспірин підвищує ризик серцевої недостатності на 26%.

Після цього вчені виключили з вибірки людей із серцево-судинними захворюваннями та ризик появи серцевої недостатності в людей, які приймають аспірин, становив уже 27%.

"Щоб точніше перевірити наші висновки, необхідні масштабні всесвітні дослідження, а поки що аспірин потрібно обережно призначати людям із серцевою недостатністю або якщо в них є хоча б один із факторів, який може спричинити хворобу", — каже Муджай.

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