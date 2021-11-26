Земля в огне. Ученые выяснили, как вымирание мегафауны привело к глобальным пожарам

По словам исследователей, именно исчезновение животных привело к увеличению количества пожаров в тех местах, где были пастбища.

В период от пятидесяти тысяч лет до шести тысяч лет назад на планете исчезли крупнейшие травоядные, среди которых были шерстистые мамонты, гигантские бизоны и древние лошади. Ученые из Йельского университета утверждают, что исчезновение этих видов стало причиной резкого увеличения частоты пожаров на пастбищах мира, сообщает SciTechDaily.

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Ученые проанализировали список вымерших крупных травоядных животных и время их исчезновения на разных континентах. Оказалось, что в Южной Америке исчезло больше всего видов, а меньше всего — в Африке.

С помощью радиоуглеродного анализа озерных отложений в разных частях планеты, которые свидетельствуют о времени возникновения пожаров на данной территории, ученые обнаружили, что после исчезновения крупных травоядных животных частота пожаров возросла.

"Исчезновение животных привело к многим последствиям, и результаты нашей работы дают нам представление о том, как травоядные влияют на глобальную экологию сейчас", — говорит Эллисон Карп из Йельского университета.

[ + – ] Вымерший гигантский ленивец, который питался листьями деревьев Фото: Live Science

Вымирание повлияло на всю экосистему, начиная от гибели хищников до исчезновения плодоносящих деревьев. А пожары стали возникать из-за скопления огромного количества сухой травы, говорят ученые. В то же время, по словам Карп, другие древние виды травоядных животных, которые питались листьями деревьев, также вымерли, но их исчезновение меньше повлияло на частоту возникновения пожаров в лесах. Пастбищные экосистемы со временем изменились из-за гибели крупных животных и пожаров. И новые травоядные, включая домашний скот, со временем адаптировались к новым экосистемам.

По словам авторов исследования, современным ученым стоит обратить внимание на важную роль травоядных, которую они играют в жизни планеты, чтобы уменьшить количество пожаров и смягчить последствия изменения климата.

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