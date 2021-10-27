Ученые выяснили, почему бивни есть только у млекопитающих, и как они появились

Эта отличительная анатомическая особенность сейчас есть только у млекопитающих, но они не были первыми животными с бивнями и клыками.

Бивни и клыки – это отличительная особенность многих ныне живущих животных, среди которых слоны, бегемоты и моржи. Но сегодня ни у птиц, ни у рыб, ни у рептилий нет подобной анатомической черты. Она есть только у млекопитающих, хотя они и не были первыми существами с бивнями. В новом исследовании ученые доказали, что эта древняя особенность возникла еще до появления динозавров, сообщает CNN.

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"Первые бивни были у дицинодонтов, которые появились раньше чем современные млекопитающие", — говорит Кен Ангельчик из Музея естественной истории им.Филда в Чикаго.

Дицинодонты

Дицинодонты были разных размеров. Были виды, которые похожи на современных крыс, а были и те, которые достигали размеров современного носорога. Эти древние животные обитали на Земле примерно от 270 до 201 миллиона лет назад. Хотя их ближайшие ныне живущие родственники – это млекопитающие, дицинодонты были больше похожими на рептилий с головами похожими на черепашьи.

Дицинодонты были самыми многочисленными позвоночными животными на планете до появления динозавров, и у всех у них была пара клыков, которые торчали из верхней челюсти.

[ + – ] Художественная реконструкция дицинодонта Дицинодон. Помимо клыков на верхней челюсти, у большинства дицинодонтов был черепаший клюв, который они использовали для пережевывания пищи. Фото: CNN

Бивни и зубы

Ученые определили, что бивень выступающий изо рта, состоит исключительно из дентина, и он растет всю жизнь животного, даже если он будет поврежден. Зубы также состоят из дентина. Однако они покрыты эмалью. Из-за этого они прочные, но, когда зубы вырастают, ничего нельзя сделать, если они сломаются. Они не отрастают заново.

Новое исследование

Исследователи изучили 19 окаменелых клыков представителей 10 разных видов дицинодонтов. В ходе исследования они изучили, как бивни крепились к черепу и есть ли признаки непрерывного роста. Ученые обнаружили, что, хотя у некоторых из исследованных дицинодонтов были настоящие бивни без эмали, у остальных были большие зубы.

[ + – ] Это левая часть черепа дицинодонта. Большой бивень виден в нижнем левом углу. Фото: CNN

По словам ученых, не было четкого перехода от не-бивней к бивням. У разных видов дицинодонтов клыки развивались независимо в разное время, а у некоторых никогда не появлялись настоящие бивни.

Конвергентная эволюция

"Мы обнаружили конвергентную эволюцию бивней в ходе эволюции дицинодонтов", — говорит Меган Уитни, из Гарвардского университета. Конвергентная эволюция — это когда схожие черты развиваются независимо у разных видов или в разные периоды времени.

Ученые выяснили, что для развития бивней необходима гибкая связка, прикрепляющая зуб к челюсти, а также снижение частоты смены зубов – это уникальное сочетание свойств, которое есть у современных млекопитающих.

[ + – ] Дицинодонты достигали достаточно больших размеров. Фото: wikipedia

"Все это помогает нам лучше понять, как растут бивни у млекопитающих сегодня", — говорит Ангельчик.

История дицинодонтов

Дицинодонты впервые появились во время среднепермского периода (272-259 млн лет назад) в Южном полушарии и распространились по всей планете. Позже они стали самыми многочисленными наземными наземных позвоночными в позднепермский период (начиная с 259 млн лет назад). В это время появилось много видов крупного, среднего и маленького размера. Дицинодонты были травоядными животными. Известно, что не все виды дицинодонтов пережили Массовое пермское вымирание около 251 млн лет назад, когда исчезли 96% морских видов живых существ и 76% наземных видов, населяющих Землю.