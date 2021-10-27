Учені з'ясували, чому бивні є тільки в ссавців і як вони з'явилися

Ця відмінна анатомічна особливість зараз є тільки в ссавців, але вони не були першими тваринами з бивнями й іклами.

Бивні й ікла — це відмінна риса багатьох тварин, що нині живуть, серед яких слони, бегемоти та моржі. Але сьогодні ні птахи, ні риби, ні рептилії не мають подібної анатомічної риси. Вона є тільки у ссавців, хоча вони не були першими істотами з бивнями. У новому дослідженні вчені довели, що ця давня особливість виникла ще до динозаврів, повідомляє CNN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Перші бивні були у дицинодонтів, які з'явилися раніше, ніж сучасні ссавці", — говорить Кен Ангельчик із Музею природної історії ім. Філда в Чикаго.

Дицинодонти

Дицинодонти були різними розмірами. Були види, які схожі на сучасних щурів, а були й ті, що досягали розмірів сучасного носорога. Ці стародавні тварини мешкали на Землі приблизно від 270 до 201 мільйона років тому. Хоча їхні найближчі родичі, що нині живуть, – це ссавці, дицинодонти були більше схожими на рептилій із головами, схожими на черепаші.

Дицинодонти були найчисленнішими хребетними тваринами на планеті до появи динозаврів, і в усіх них була пара іклів, які стирчали з верхньої щелепи.

[ + – ] Художня реконструкція дицинодонта. Крім іклів у верхній щелепі, у більшості дицинодонтів був черепаший дзьоб, який вони використовували для пережовування їжі. Фото: CNN

Бивні та зуби

Учені визначили, що бивень, що виступає з рота, складається виключно з дентину, і він росте все життя тварини, навіть якщо буде пошкоджений. Зуби також складаються з дентину. Однак вони вкриті емаллю. Через це вони міцні, але коли зуби виростають, нічого не можна зробити, якщо вони зламаються. Вони не відростають наново.

Нове дослідження

Дослідники вивчили 19 скам'янілих іклів представників 10 різних видів дицинодонтів. У результаті дослідження вони вивчили, як бивні кріпилися до черепа і чи є ознаки безперервного зростання. Вчені виявили, що, хоча деякі з досліджених дицинодонтів мали справжні бивні без емалі, в інших були великі зуби.

[ + – ] Це ліва частина черепа дицинодонта. Великий бивень видно в нижньому лівому кутку. Фото: CNN

За словами вчених, не було чіткого переходу від не-бивнів до бивнів. У різних видів дицинодонтів ікла розвивалися незалежно в час, а в деяких ніколи не з'являлися справжні бивні.

Конвергентна еволюція

"Ми виявили конвергентну еволюцію бивнів під час еволюції дицинодонтів", — каже Меган Вітні з Гарвардського університету. Конвергентна еволюція — це коли подібні риси розвиваються незалежно в різних видів або в різні періоди часу.

Учені з'ясували, що для розвитку бивнів необхідна гнучка зв'язка, що прикріплює зуб до щелепи, а також зниження частоти зміни зубів – це унікальне поєднання властивостей, яке мають сучасні ссавці.

[ + – ] Дицинодонти досягали чималих розмірів. Фото: wikipedia

"Усе це допомагає нам краще зрозуміти, як ростуть бивні в ссавців сьогодні", — каже Ангельчик.

Історія дицинодонтів

Дицинодонти вперше з'явилися під час середньопермського періоду (272-259 млн років тому) в Південній півкулі та поширилися по всій планеті. Пізніше вони стали найчисленнішими наземними наземними хребетними в пізньопермський період (починаючи з 259 млн років тому). У цей час з'явилося багато видів великого, середнього та невеликого розміру. Дицинодонти були травоїдними тваринами. Відомо, що не всі види дицинодонтів пережили масове пермське вимирання близько 251 млн. років тому, коли зникли 96% морських видів живих істот і 76% наземних видів, що населяють Землю.