Земля у вогні. Учені з'ясували, як вимирання мегафауни призвело до глобальних пожеж
За словами дослідників, саме зникнення тварин призвело до збільшення кількості пожеж у тих місцях, де були пасовища.
У період від 50 тисяч до 60 тисяч років тому на планеті зникли найбільші травоїдні, серед яких були шерстисті мамонти, гігантські бізони і древні коні. Учені з Єльського університету стверджують, що зникнення цих видів спричинило різке збільшення частоти пожеж на пасовищах світу, повідомляє SciTechDaily.
Учені проаналізували список вимерлих великих травоїдних тварин та час їхнього зникнення на різних континентах. Виявилося, що в Південній Америці зникло найбільше видів, а найменше — в Африці.
За допомогою радіовуглецевого аналізу озерних відкладень у різних частинах планети, що свідчать про час виникнення пожеж на цій території, учені виявили, що після зникнення великих травоїдних тварин частота пожеж зросла.
"Зникнення тварин призвело до багатьох наслідків, і результати нашої роботи дають нам уявлення про те, як травоїдні впливають на глобальну екологію зараз", — каже Еллісон Карп із Єльського університету.
Вимирання вплинуло на всю екосистему, починаючи від загибелі хижаків до зникнення плодоносних дерев. А пожежі почали виникати через скупчення величезної кількості сухої трави, кажуть учені. У той же час, за словами Карпа, інші стародавні види травоїдних тварин, які харчувалися листям дерев, також вимерли, але їхнє зникнення менше вплинуло на частоту виникнення пожеж у лісах. Пасовищні екосистеми згодом змінилися через загибель великих тварин та пожеж. І нові травоїдні, включаючи худобу, згодом адаптувалися до нових екосистем.
За словами авторів дослідження, сучасним ученим варто звернути увагу на важливу роль травоїдних, яку вони відіграють у житті планети, щоб зменшити кількість пожеж та пом'якшити наслідки зміни клімату.
Нагадуємо, що вчені з'ясували, чому бивні є тільки у ссавців і як вони з'явилися.
Фокус писав про 10 жахливих тварин, котрі мешкали на древній Землі.