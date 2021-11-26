Земля у вогні. Учені з'ясували, як вимирання мегафауни призвело до глобальних пожеж

За словами дослідників, саме зникнення тварин призвело до збільшення кількості пожеж у тих місцях, де були пасовища.

У період від 50 тисяч до 60 тисяч років тому на планеті зникли найбільші травоїдні, серед яких були шерстисті мамонти, гігантські бізони і древні коні. Учені з Єльського університету стверджують, що зникнення цих видів спричинило різке збільшення частоти пожеж на пасовищах світу, повідомляє SciTechDaily.

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Учені проаналізували список вимерлих великих травоїдних тварин та час їхнього зникнення на різних континентах. Виявилося, що в Південній Америці зникло найбільше видів, а найменше — в Африці.

За допомогою радіовуглецевого аналізу озерних відкладень у різних частинах планети, що свідчать про час виникнення пожеж на цій території, учені виявили, що після зникнення великих травоїдних тварин частота пожеж зросла.

"Зникнення тварин призвело до багатьох наслідків, і результати нашої роботи дають нам уявлення про те, як травоїдні впливають на глобальну екологію зараз", — каже Еллісон Карп із Єльського університету.

[ + – ] Вимерлий гігантський лінивець, який харчувався листям дерев Фото: Seneca-Guns

Вимирання вплинуло на всю екосистему, починаючи від загибелі хижаків до зникнення плодоносних дерев. А пожежі почали виникати через скупчення величезної кількості сухої трави, кажуть учені. У той же час, за словами Карпа, інші стародавні види травоїдних тварин, які харчувалися листям дерев, також вимерли, але їхнє зникнення менше вплинуло на частоту виникнення пожеж у лісах. Пасовищні екосистеми згодом змінилися через загибель великих тварин та пожеж. І нові травоїдні, включаючи худобу, згодом адаптувалися до нових екосистем.

За словами авторів дослідження, сучасним ученим варто звернути увагу на важливу роль травоїдних, яку вони відіграють у житті планети, щоб зменшити кількість пожеж та пом'якшити наслідки зміни клімату.

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