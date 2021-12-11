О них мечтал Леонардо. Кто придумал контактные линзы и как они повлияли на человечество

Кто придумал контактные линзы и какое значение этот аксессуар имеет в мировой массовой культуре.

Спасибо, Отто Вихтерле! Кто придумал мягкие контактные линзы

В конце октября поисковый сайт "Гугл" выставил на титульную страницу изображение с чешским химиком Отто Вихтерле. Его имя вряд ли знакомо широкой аудитории, однако главное изобретение ученого имеет огромное значение. Ровно 60 лет назад, в 1961 году, Вихтерле успешно изготовил мягкие контактные линзы, ныне их используют более чем 140 млн человек по всему миру. К этому изобретению Вихтерле шел долго и упорно. В 1936-м он окончил Чешский технический университет и поначалу занимался изобретением синтетических материалов. Но в послевоенные годы обратился к органической химии и изучал гидрофильные гели, которые могли бы постоянно контактировать с живыми тканями. В 1957 году Вихтерле изготовил первую партию из сотни контактных линз, однако она была неудачной: края линз ломались, когда их вынимали из глаз. Попутно Чехия стала коммунистической, программу по исследованию линз закрыли, ученому пришлось уйти из Института химических технологий.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Дальнейшие исследования Отто Вихтерле проводил дома. К 1961 году он изобрел новый способ изготовления линз из гидрофильного полимера HEMA с помощью литья в открытых вращающихся формах. Чтобы показать новый метод, ученый воспользовался конструктором фирмы Merkur, в который играли его дети. Из игрушек Отто Вихтерле смонтировал открытые формы, поставил их у себя на кухне и с помощью жены Линды изготовил партию из сотни линз. Дальнейшая судьба изобретения была успешной для рынка и печальной для ученого, поскольку патент на изготовление контактных линз чешское правительство продало США в обход Вихтерле. И хотя он дожил до 1990-х, времени развала Чехословакии, был признан в своей стране и стал почетным президентом Академии наук Чешской республики, но в колоссальном рынке контактных линз не участвовал. В то же время с 1960-х изготовителем контактных линз в США стала фирма Bausch & Lomb, которая и сейчас занимает одну из лидирующих позиций в мире на этом рынке.

, Никос Казандзакис, греческий писатель

"Поскольку мы не можем изменить реальность, давайте изменим глаза, которыми мы ее воспринимаем"

Появление контактных линз стало большим рывком в офтальмологии, поскольку они стали удобной альтернативой очкам и повысили качество жизни миллионов людей. Помимо них, появились косметические и оттеночные контактные линзы с крайне интересной судьбой в популярной культуре, социальных движениях и технологиях будущего.

Контактные линзы в кино. Как сделать глаза змеи

[ + – ] Глаза белых ходоков — это контактные линзы от Eyeworks for Film

В современной киноиндустрии контактные линзы используются активно, и не только для выражения возрастных изменений персонажей. Современные технологии позволяют добиваться массы эффектов — от узоров на радужке и разнообразных форм зрачка до крепления сразу двух радужек, что создает инопланетный эффект, как будто в глазном яблоке человека находятся сразу два глаза. Один из ведущих игроков в этой сфере — лондонская фирма Eyeworks for Film, в портфолио которой такие фильмы, как "Не время умирать" и "Спектр" о Джеймсе Бонде, "Звездные войны", сериалы "Добрые знамения" и "Игра престолов". Именно эта компания создала глаза белых ходоков и их короля в "Игре престолов", а также змеиные глаза с вертикальным зрачком и желто-зеленой радужкой демона Кроули, героя "Добрых знамений", которого сыграл актер Дэвид Теннант.

[ + – ] Современные технологии позволяют добиваться массы эффектов с помощью контактных линз

Одна из директоров компании, Шинейд Суини, рассказывает, что в работе с фильмами нужно совмещать функции офтальмолога и художника. Сначала она проверяет зрение актеров и совместимость их глаз с контактными линзами, затем создает трехмерную модель роговицы, чтобы линза прикрепилась к ней максимально точно. После этого линзы изготавливают, и дальше работает художник, который микрон за микроном точными мазками, вручную их расписывает в тот рисунок, который нужен герою фильма. На изготовление и расписывание линз тратят до трех недель и используют безопасные для организма пигменты, одобренные американским Управлением по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA). По словам Шинейд Суини, основной проблемой использования линз на съемках являются те моменты, когда персонажу нужно лечь на спину. Тогда линзы под влиянием гравитации смещаются, а это меняет как угол зрения актера, так и может быть видно в кадре, что глаз "укатился".

Вода и керамика. Когда и как были придуманы контактые линзы

[ + – ] Первые контактные линзы были выдуты из стекла и помещались в глаз с помощью раствора декстрозы

Хотя Отто Вихтерле и является изобретателем мягких контактных линз, но самой идее того, что к глазу можно прикрепить некий предмет для коррекции зрения, как минимум 500 лет. Считается, что впервые ее высказал Леонардо да Винчи, художник и изобретатель эпохи Возрождения. В 1508 году в трактате "Кодекс о глазах" он писал о том, что зрение можно улучшить, окунув голову в емкость с водой либо прикрепив к глазам полусферы, также наполненные водой. Позже подобные идеи высказывал ученый Рене Декарт, однако в XVI–XVII веках они так и остались фантазиями. Ближе к их реализации подобрались ученые в конце XIX века: в 1888 году первые линзы изготовил немецкий офтальмолог Адольф Гастон Юджин Флик — они были выдуты из стекла и помещались в глаз с помощью раствора декстрозы (аналога глюкозы), чтобы не выпадали.

Важно

Выйти из ступора. Что делать, когда тебя подводит собственный мозг

Наравне с медиками многое для популяризации контактных линз сделал Голливуд, где их используют с ­1930-х годов. Американцы быстро поняли, что линзы — один из эффектных методов подчеркнуть личные качества героев фильма и их преображение. Пионером в этом деле считается калифорнийский офтальмолог Рубен Гринспун, который впервые сделал специальные линзы для фильма "Чудеса на продажу" в 1939 году. Детективный сюжет картины вращается вокруг двух магов-фокусников, которые меняют свою внешность, в частности цвет глаз — с черного на голубой. Поэтому Гринспун изготовил линзы из голубой керамики с отверстием в центре, чтобы актеры могли в них видеть. Позже офтальмолог работал со знаменитыми голливудскими проектами, в частности на съемках фильма "Гражданин Кейн", где с помощью линз он изменял глаза главных героев — из молодых в старческие.

"Фильм показывает главного героя в исполнении Орсона Уэллса со времен его ранней юности до 80 лет. Поэтому мне нужно было сделать глаза старого человека — серые, поблекшие, с прожилками сосудов", — вспоминал Рубен Гринспун. С 1930-х подобные контактные линзы использовались как для прибавления возраста, так и для омоложения внешности, а также — эффекта слепоты киногероев.

Контактные линзы и каноны красоты. Как изменить цвет глаз и изменить имидж

[ + – ] Азиатки используют контактные линзы, придающие влажный блеск и глубину роговице

Согласно данным аналитического ресурса World Atlas, наиболее распространенный цвет глаз коричневый — его имеет до 79% населения Земли. На втором месте голубой цвет — 10%. Остальные оттенки радужки встречаются редко: ореховые и янтарные глаза имеют по 5% людей, а серые и зеленые — и того меньше. Самые редкие — красные глаза, а также феномен гетерохромии, когда радужки глаз окрашены в разные цвета. Этот дисбаланс влияет на моду и престижность цвета глаз — наиболее желанные светлые цвета, особенно в тех странах, жители которых поголовно темноглазые.

Важно

Вдохнешь – и все изменится. Как запахи влияют на работу человеческого мозга

Этот феномен ярко иллюстрируют молодежные субкультуры в странах Азии. К примеру, в Японии популярен "гяру", а в Южной Корее "ульччан" — это одновременно и субкультуры, и канон красоты, который примеряют на себя преимущественно девушки. Стиль этих субкультур исследователи описывают как "детско-гламурный" — с волосами, выкрашенными в светлые либо красноватые тона и особыми требованиями к лицу и глазам. Главное из них — глаза должны быть большими, "оленьими", как у персонажей популярного в Азии жанра аниме. Чтобы добиться такого эффекта, азиатки используют контактные линзы, придающие влажный блеск и глубину роговице. Кроме того, крайне популярны цветные линзы светлых и фантазийных тонов: пурпурного, розового или собственно радужные, с переходами одного оттенка в другой. Еще одной особенностью этих субкультур стали онлайн-конкурсы на лучшее лицо — пользователи размещают свои портреты на специальных сайтах и проводят голосования.

Как отмечают Шильпа Дейв, ЛейЛани Нишиме и Таша Орен, исследователи и авторы книги Global Asian American Popular Cultures, эти азиатские субкультуры выражают такой феномен, как "рециркуляция расовой эстетики". В формировании канона красоты "гяру" азиатки ориентировались на европейскую внешность "белого человека" со светлыми глазами и волосами. Однако благодаря распространению азиатских популярных культур в мире эти стандарты внешности вернулись в США и Европу уже как чисто восточные, а не как копирование европейских. Их теперь перенимают молодые американки и европейки.

Контактные линзы и технологии. Когда мы станем терминаторами

[ + – ] LED-экран в глазу. С помощью "умных" линз можно снизить зависимость людей от смартфонов

Фильм "Терминатор", вышедший на мировые экраны в конце 1980-х, поражал не только антиутопической картиной будущего, но и тем, как главный герой в исполнении Арнольда Шварценеггера видел окружающее. Вместе с картинкой реального мира перед его взглядом была бегущая строка из данных обо всем окружающем. Долгое время это было абсолютно фантастической идеей, однако сейчас исследователи и инженеры вплотную приблизились к созданию компьютеризированных "умных" линз, одновременно улучшающих зрение и выводящих на "внутренний экран" разнообразную информацию.

Разработкой таких линз занимается калифорнийская компания Mojo Vision — одна из самых успешных технологических стартапов, за шесть лет собравшая на свои разработки $159 млн инвестиций. Эту компанию основали выходцы из крупных технологических фирм, таких как Apple, Google, Amazon и Microsoft, которые с помощью "умных" линз хотят снизить зависимость людей от смартфонов. Прототип линз, уже разработанных в Mojo Vision, снабжен миниатюрным LED-экраном размером с песчинку, а также сенсорами, и это все питают батареи, встроенные в линзу. Сенсоры отвечают за разные функции: они сообщают линзу со смартфоном, реагируют на движение глаза и открывают сообщение, а также стабилизируют изображение. Разработчики обещают, что с помощью "умных" линз можно будет не отвлекаться на уведомления в телефоне посреди важного разговора, а незаметно их прочесть на самом внутреннем экране.

[ + – ] Вместе с картинкой реального мира перед взглядом Терминатора была бегущая строка из данных обо всем окружающем

"Мы хотим создать технологию, которая позволит людям быть собой, выглядеть и вести себя как обычно. Собственно, компьютерные технологии мы используем крайне осторожно, и большую часть времени внутренний экран пуст, человек на него не отвлекается", — рассказывает Майк Уимер, сооснователь Mojo Vision, отвечающий за технологии. До серийного производства, правда, в ближайшие годы не дойдет — технология слишком сырая.

При этом аналитики отмечают, что появление "умных" линз значительно расширит как их функции, так и рынок. К примеру, линзы будут использовать в военной и автомобильной сферах, как терапевтические: для коррекции многих глазных заболеваний и даже слепоты и, конечно, в индустрии компьютерных игр. По оценкам канадского аналитического агентства Emergen Research, мировой рынок "умных" контактных линз к 2027 году достигнет $12,5 млрд.