Украинский спутник полностью готов к запуску в космос
Украинский спутник "Січ-2-30", изготовленный на КБ Южное в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и отвечает поставленным параметрам
Спутник "Січ-2-30" готов к отправке на пусковую базу и предназначен для гражданских нужд нашего государства. Об этом сообщил Владимир Тафтай, глава Государственного космического агентства.
Отправка из Днепра в мыс Канаверал (штат Флорида, США) состоится в ближайшее время.
По его словам, в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем.
Совсем запустить украинский спутник на орбиту компания SpaceX планирует 10 января 2022 года.
Ранее Фокус отмечал, что Украина ведет переговоры с компанией Илона Маска о запуске спутника Сечь в декабре 2021 года.
Напомним, что компания Илона Маска назвала стоимость запуска украинского спутника "Сич". Она составляет миллион долларов.