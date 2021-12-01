Український супутник повністю готовий до запуску в космос

Український супутник "Січ-2-30", виготовлений на КБ Південне у місті Дніпро, успішно пройшов всі заплановані випробування та відповідає поставленим параметрам

Супутник "Січ-2-30" готовий до відправки на пускову базу та призначений для цивільних потреб нашої держави. Про це повідомив Володимир Тафтай, голова Державного космічного агентства.

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Відправка з Дніпра до мису Канаверал (штат Флорида, США) відбудеться найближчим часом.

За його словами, у США будуть проведені роботи з підготовки супутника до запуску та його стикування із ракетою-носієм.

Остаточно запустити український супутник на орбіту компанія SpaceX планує 10 січня 2022 року.

Раніше Фокус зазначав, що Україна веде переговори з компанією Ілона Маска про запуск супутника "Січ" в грудні 2021 року.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска назвала вартість запуску українського супутника "Січ". Вона складає мільйон доларів.