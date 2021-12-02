Тяжелая жизнь тираннозавра. Ученые обнаружили древнего гиганта с заболеванием костей

По словам ученых, у динозавра T.Rex была редкая форма заболевания костей, которую обнаружили в тканях челюсти возрастом 68 млн лет.

Новый анализ останков тираннозавра, которые обнаружили несколько лет назад в штате Монтана, США, показал, что динозавр страдал от заболевания костей, которое известно, как опухолевидный остеомиелит. Болезнь была обнаружена в челюсти динозавра, скелет которого считается одним из самых полных скелетов тиранозавров из когда-либо обнаруженных, сообщает Daily Mail.

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По словам ученых, новый метод компьютерной томографии, с помощью которого и обнаружили болезнь, может изменить палеонтологические исследования, ведь он не разрушает образцы, как другие методы анализа древних окаменелостей.

[ + – ] Скелет тираннозавра в Музее естествознания Берлина Фото: Daily Mail

Опухолевидный остеомиелит

Чарли Хамм и его коллеги из университетского медицинского комплекса "Шарите" в Берлине изучили челюсть динозавра и обнаружили большое количество фтора, что являлось признаком уменьшения плотности костей. Они предположили, что могло быть вызвано воспалением или опухолью в кости челюсти. По словам ученых, это мог быть опухолевидный остеомиелит.

[ + – ] Компьютерная томография нижней челюсти тираннозавра. Фото: Daily Mail

Остеомиелит может возникнуть как в результате заражения других участков тела и попасть в кость, или же начаться в самой кости. Часто это происходит в результате травмы, говорят ученые. У людей эта болезнь возникает у детей в возрасте до 5 лет, но может появиться и у взрослого человека.

Новый метод КТ

Найденный T.Rex жил примерно 68 млн лет назад на территории современных США. Его останки обнаружили в штате Монтана, позже он оказался в Европе, в Музее естествознания Берлина. Для нового изучения останков динозавра немецкие ученые использовали метод под названием двухэнергетическая компьютерная томография. В этом случае томограф использует рентгеновские лучи с двумя разными уровнями энергии и ученые могут получить более подробную информацию о составе тканей и возможных болезнях.

[ + – ] Череп тираннозавра

"Этот метод изучения помогает лучше исследовать ткани, а еще он не разрушает образцы. Поэтому, возможно, палеонтологам будет удобнее использовать этот метод для изучения ископаемых останков динозавров", — говорит Хамм.

По словам Оливера Хэмпе, сотрудника Музея естествознания Берлина, используемый метод визуализации может помочь палеонтологам лучше определить возраст окаменелых костей.

Открытие тяжелой болезни у тираннозавра стало вторым подобным случаем, после того, как ученые впервые обнаружили рак костей у травоядного динозавра Centrosaurus apertus, который жил в Канаде 77 млн лет назад.

Фокус уже писал от каких болезней страдали и умирали динозавры.