Рак, артрит и ОРВИ. Ученые рассказали, от каких болезней страдали и умирали динозавры

Одни боролись с паразитами, другие страдали от опухолей и других инфекций.

Динозавры, как и люди, болели и получали травмы. Исследуя окаменелости, палеопатологи, эксперты по древним болезням, получают информацию о поведении и эволюции динозавров. Компьютерная томография окаменелых костей позволила ученым больше узнать от том, какие заболевания имели динозавры, сообщает CNN

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"Важно понять, была ли кость повреждена в результате патологии или изменилась из-за деформации в результате геологических процессов", — говорит Филиппо Бертоццо из Королевского бельгийского института естественных наук в Брюсселе. "Для этого нужно исследовать кость изнутри".

"Палеопатология — это больше, чем просто выявление болезни, с ее помощью можно узнать больше о взаимодействиях динозавров с окружающей средой и их поведении", — говорит Пенелопа Крузадо-Кабальеро, палеонтолог из Национального университета Рио-Негро, Аргентина.

Например, ученым удалось узнать, что пахицефалозавры, у которых был своеобразный купол на голове, с помощью этих куполов дрались с другими представителями вида, как это делают бараны и в результате этого получали травмы, которые были обнаружены в окаменелых черепах.

[ + – ] Пахицефалозавр. Фото: wikipedia

По словам ученых именно переломы костей – это самая часто обнаруживаемые травмы у динозавров.

[ + – ] Паразуоролоф с переломом позвоночника. Фото: CNN

Бертоццо подробно изучил травмы, полученные паразауролофом, динозавром с длинным изогнутым гребнем на голове. В течение многих лет палеонтологи считали, что V-образное углубление на позвоночнике динозавра является обычным явлением для этого вида. Но новый анализ показал, что оно возникло в результате перелома позвоночника. У динозавра также были сломаны ребра, деформирован таз и повреждены зубы. Бертоццо считает, что перелом спины, возможно, был вызван падением камня или дерева, но динозавр умер не от полученных травм, по крайней мере, не сразу. Бертоццо говорит, что он прожил бы не менее четырех месяцев, и анализ показал, что раны начали заживать еще до смерти динозавра.

[ + – ] Паразауролоф. Фото: wikipedia

Бертоццо считает, что некоторые динозавры, могли жить дальше после получения травм. По его словам, сильная иммунная система способствовала выживанию некоторых травоядных, таких как гадрозавры, у которых не было защиты в виде бронированных пластин, хвостов с шипами или острых рогов, характерных для других видов, питающихся растениями, таких как трицератопс.

У динозавров также был рак. Например, у центрозавра, который жил от 76 до 77 миллионов лет назад на территории нынешней Канады, обнаружили остеосаркому — злокачественный рак костей, который может поражать и людей.

[ + – ] Центрозавр. Фото: wikipedia

Но то, что могло быть смертельным приговором для одного динозавра, мог пережить другой. Крузадо-Кабальеро диагностировала тот же рак у динозавра под названием Bonapartesaurus. Но у него болезнь не распространилась по всему телу, как в предыдущем случае.

[ + – ] Нижняя челюсть тираннозавра, пораженная паразитами. Фото: CNN

А, например, один из обнаруженных тираннозавров страдал от паразитов. Нижняя челюсть этого гиганта была полна отверстий с гладкими краями. Сначала ученые думали, что это следы укусов или заболевания костей, но они в конечном итоге пришли к выводу, что отверстия были результатом паразитарной инфекции, называемой трихомонозом. Этот паразит может поражать нижнюю челюсть современных птиц, таких как голуби и куры. Такое поражение челюсти усложняло прием пищи, и тираннозавр вероятно умер от голода, говорят ученые.

[ + – ] Тираннозвр. Фото: wikipedia

Также у этого динозавра была обнаружена подагра, форма воспалительного артрита, которая может разрушать кости. У современных животных, включая птиц и рептилий, это может быть результатом обезвоживания или почечной недостаточности. У людей это связано с продуктами с высоким содержанием пуринов, такими как красное мясо — то, что, несомненно, составляло основную часть пищи тираннозавра.

Ученые говорят, что, возможно, динозавры страдали респираторными заболеваниями, такими как пневмония, или туберкулез, хотя неясно, могли ли заразиться динозавры заболеваниями, похожими на Covid-19.

"Птицы действительно страдают от легочной инфекции. Птицы — это динозавры, а у динозавров, скорее всего, была птицеподобная система легких", — говорит Бертоццо.