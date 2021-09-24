Рак, артрит і ГРВІ. Вчені розповіли, від яких хвороб страждали та вмирали динозаври

Одні боролися з паразитами, інші страждали від пухлин та інших інфекцій.

Динозаври, як і люди, хворіли й отримували травми. Досліджуючи скам'янілості, палеопатологи, експерти зі стародавніх хвороб, отримують інформацію про поведінку й еволюцію динозаврів. Комп'ютерна томографія скам'янілих кісток дозволила вченим більше дізнатися від те, які захворювання мали динозаври, повідомляє CNN

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"Важливо зрозуміти, чи була кістка пошкоджена в результаті патології або змінилася через деформацію в результаті геологічних процесів, — говорить Філіппо Бертоцці з Королівського бельгійського інституту природничих наук у Брюсселі. — Для цього потрібно досліджувати кістку зсередини".

"Палеопатологія — це більше, ніж просто виявлення хвороби, з її допомогою можна дізнатися більше про взаємодію динозаврів із навколишнім середовищем і їхню поведінку", — говорить Пенелопа Крузадо-Кабальєро, палеонтологиня з Національного університету Ріо-Негро, Аргентина.

Наприклад, ученим вдалося дізнатися, що пахіцефалозаври, в яких був своєрідний купол на голові, за допомогою цих куполів билися з іншими представниками виду, як це роблять барани, і в результаті цього отримували травми, які були виявлені в скам'янілих черепах.

[ + – ] Пахіцефалозавр Фото: wikipedia

За словами вчених, саме переломи кісток — це найчастіша виявлена травма в динозаврів.

[ + – ] Паразуоролоф з переломом хребта. Фото: CNN

Бертоцці детально вивчив травми, отримані паразауролофом, динозавром із довгим вигнутим гребенем на голові. Протягом багатьох років палеонтологи вважали, що V-образне поглиблення на хребті динозавра є звичайним явищем для цього виду. Але новий аналіз показав, що воно виникло в результаті перелому хребта. У динозавра також були зламані ребра, деформований таз і пошкоджені зуби. Бертоцці вважає, що перелом спини, можливо, був викликаний падінням каменя або дерева, але динозавр помер не від отриманих травм, принаймні, не відразу. Бертоцці каже, що він прожив би не менше чотирьох місяців, і аналіз показав, що рани почали гоїтися ще до смерті динозавра.

[ + – ] Паразауролоф. Фото: wikipedia

Бертоцці вважає, що деякі динозаври могли жити далі після отримання травм. За його словами, сильна імунна система сприяла виживанню деяких травоїдних, таких як гадрозаври, у яких не було захисту у вигляді броньованих пластин, хвостів із шипами або гострих рогів, характерних для інших видів, що харчуються рослинами, таких як трицератопс.

У динозаврів також був рак. Наприклад, у центрозавра, який жив від 76 до 77 мільйонів років тому на території нинішньої Канади, виявили остеосаркому — злоякісний рак кісток, який може вражати й людей.

[ + – ] Центрозавр. Фото: wikipedia

Але те, що могло бути смертельним вироком для одного динозавра, міг пережити інший. Крузадо-Кабальєро діагностувала той же рак у динозавра під назвою Bonapartesaurus. Але в нього хвороба не поширилася по всьому тілу, як у попередньому випадку.

[ + – ] Нижня щелепа тиранозавра, уражена паразитами. Фото: CNN

А, наприклад, один із виявлених тиранозаврів страждав від паразитів. Нижня щелепа цього гіганта була сповнена отворів із гладкими краями. Спочатку вчені думали, що це сліди укусів або захворювання кісток, але вони в підсумку прийшли до висновку, що отвори були результатом паразитарної інфекції, званої трихомоноз. Цей паразит може вражати нижню щелепу сучасних птахів, таких як голуби і кури. Таке ураження щелепи ускладнювало прийом їжі, і тиранозавр, імовірно, помер від голоду, кажуть учені.

[ + – ] Тиранозвр. Фото: wikipedia

Також у цього динозавра була виявлена подагра, форма запального артриту, яка може руйнувати кістки. У сучасних тварин, включаючи птахів і рептилій, це може бути результатом зневоднення або ниркової недостатності. У людей це пов'язано з продуктами з високим вмістом пуринів, такими як червоне м'ясо — те, що, безсумнівно, становило основну частину їжі тиранозавра.

Вчені говорять, що, можливо, динозаври страждали респіраторними захворюваннями, такими як пневмонія або туберкульоз, хоча неясно, чи могли заразитися динозаври захворюваннями, схожими на Covid-19.

"Птахи дійсно страждають від легеневої інфекції. Птахи — це динозаври, а в динозаврів, швидше за все, була птахоподібна система легень", — говорить Бертоцці.