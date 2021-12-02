Тяжке життя тиранозавра. Учені знайшли стародавнього гіганта із захворюванням кісток

За словами вчених, динозавр T.Rex мав рідкісну форму захворювання кісток, яку зафіксували в тканинах щелепи віком 68 млн років.

Новий аналіз решток тиранозавра, які знайшли кілька років тому в штаті Монтана, США, показав, що динозавр страждав від захворювання кісток, яке відоме як пухлиноподібний остеомієліт. Хвороба була виявлена в щелепі динозавра, скелет якого вважається одним із найповніших скелетів тиранозаврів із будь-коли виявлених, повідомляє Daily Mail.

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За словами вчених, новий метод комп'ютерної томографії, за допомогою якого зафіксували хворобу, може змінити палеонтологічні дослідження, адже він не руйнує зразки, як інші методи аналізу стародавніх скам'янілостей.

[ + – ] Скелет тиранозавра в Музеї природознавства Берліна Фото: Daily Mail

Пухлиноподібний остеомієліт

Чарлі Хамм і його колеги з університетського медичного комплексу "Шаріте" в Берліні вивчили щелепу динозавра та виявили велику кількість фтору, що було ознакою зменшення щільності кісток. Вони припустили, що могло бути викликане запаленням чи пухлиною у кістці щелепи. За словами вчених, це міг бути пухлиноподібний остеомієліт.

[ + – ] Комп'ютерна томографія нижньої щелепи тиранозавра. Фото: Daily Mail

Остеомієліт може виникнути як унаслідок зараження інших ділянок тіла і потрапити в кістку, або ж початися власне в кістці. Часто це відбувається через травму, кажуть вчені. У людей ця хвороба виникає у дітей до 5 років, але може з'явитися і в дорослої людини.

Новий метод КТ

Знайдений T.Rex жив приблизно 68 млн років тому на території сучасних США. Його рештки знайшли у штаті Монтана, пізніше він опинився в Європі, у Музеї природознавства Берліна. Для вивчення решток динозавра німецькі вчені використовували метод під назвою двоенергетична комп'ютерна томографія. У цьому випадку томограф використовує рентгенівські промені з двома різними рівнями енергії і вчені можуть отримати докладнішу інформацію про склад тканин і можливі хвороби.

[ + – ] Череп тиранозавра

"Цей метод вивчення допомагає краще досліджувати тканини, а ще він не руйнує зразки. Тому, можливо, палеонтологам буде зручніше використовувати цей метод для вивчення викопних решток динозаврів", — говорить Хамм.

За словами Олівера Хемпе, співробітника Музею природознавства Берліна, метод візуалізації може допомогти палеонтологам краще визначити вік скам'янілих кісток.

Відкриття важкої хвороби в тиранозавра стало другим подібним випадком, після того, як учені вперше зафіксували рак кісток у травоїдного динозавра Centrosaurus apertus, який жив у Канаді 77 млн років тому.

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