Новий метод лікування: вчені активували сильну захисну відповідь організму у хворих на рак мишей

Виявивши в основі нового підходу до лікування методику, що використовувалася для створення вакцини від COVID-19, вчені змогли поліпшити показники лікування гризунів. Тепер автори сподіваються на швидкі випробування новинки вже на людях.

Related video

Дослідники з Університету Вандербільта розробили новий набір наночастинок, які можуть стимулювати імунну систему для боротьби з раком у мишей. Те, що починається як ефективна боротьба з небезпечними і поширеними хворобами в тілах гризунів, може стати порятунком для мільйонів людей у майбутньому, пише Phys.org

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, проведене під керівництвом Джона Т. Вілсона, доцента кафедри хімічної та біомолекулярної інженерії та біомедичної інженерії, було нещодавно опубліковане в журналі ACS Nano. Команда у співпраці з Єльським університетом розробила ліпідні наночастинки для доставки молекули нуклеїнової кислоти, яка активує протипухлинну імунну відповідь. Цей інноваційний підхід використовує той самий тип ліпідних наночастинок, який застосовується в мРНК-вакцинах. Молекула нуклеїнової кислоти, використана Вілсоном і його командою, стимулює шлях гена I, що індукується ретиноєвою кислотою (RIG-I), — механізм, який зазвичай бере участь у реакції організму на вірусні інфекції, такі як грип.

Важливо

Чергова підказка. Виявлено легко обчислювану ознаку раку

Упакувавши цю молекулу в ліпідні наночастинки, дослідники забезпечили її ефективну доставку в цитозоль клітин, що призвело до потужної активації шляху RIG-I. Ця активація спрямовує імунну систему на знищення ракових клітин, що було продемонстровано на мишачих моделях раку грудей і меланоми.

Вілсон підкреслив потенціал шляху RIG-I в боротьбі з раком, зазначивши: "RIG-I зазвичай активується, щоб допомогти організму боротися з вірусними інфекціями, і є переконливі докази того, що цей самий спосіб може бути використаний для стимулювання імунної системи для боротьби з раком".

Хоча дослідження ще перебувають на ранній стадії, успіх ліпідних наночастинок у мРНК-вакцинах та інших препаратів, що активують RIG-I, у клінічних випробуваннях відкриває перспективний шлях до клінічних випробувань на людях, впевнені автори. "Ми спостерігали дуже хороші відповіді навіть без значної оптимізації системи, і це закладає підґрунтя для подальшої роботи зі створення технологій, які зможуть робити це ще більш ефективно та безпечно", — заявив Вілсон.

Результати дослідження поповнюють зростаючий обсяг доказів, що підтверджують правильність та успішність використання ліпідних наночастинок у медичних процедурах. З огляду на їхній успіх у вакцинах проти COVID-19, ліпідні наночастинки можуть зіграти вирішальну роль у майбутніх методах лікування важких і поширених захворювань, зберігши мільйони життів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили аналіз, який визначає небезпечний дефіцит рідкісного гормону. Хоча надмірне споживання води зазвичай обумовлюється різними нешкідливими факторами і минає саме по собі, деякі випадки становлять небезпеку для здоров'я без належного лікування.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.