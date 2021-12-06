"Черный ящик" расскажет будущим поколениям о том, что произошло с человечеством

На острове Тасмания возле Австралии скоро появится стальная конструкция, в которой будут собраны данные о том, как меняется климат и как Земля приближается к катастрофе.

Огромная стальная конструкция под названием "Черный ящик Земли" в скором будущем будет состоять из жестких дисков, которые работают на солнечных батареях. В них будут собирать все научные данные касательно изменений климата, исчезновения животных и растений, загрязнения окружающей среды, чтобы будущие поколения могли узнать, что произошло с Землей, если случится катастрофа, сообщает ScienceAlert.

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"Если мы не примем срочные меры, то изменение климата станет причиной исчезновения человеческой цивилизации", — говорят авторы проекта. "Черный ящик Земли" будет хранить всю информацию, которая касается катастрофических изменений, чтобы будущие поколения знали, что произошло и не повторили этих ошибок".

Проект "Черный ящик"

[ + – ] "Черный ящик Земли". Иллюстрация Фото: ScienceAlert

"Черный ящик Земли" – это проект маркетингового агентства Clemenger BBDO и креативного агентства The Glue Society из Австралии и ученых из Университета Тасмании. Они хотят установить эту конструкцию уже в начале 2022 года. Сейчас на жестких дисках уже проводится бета-тестирование и собирается необходимая информация.

По дизайну эта конструкция будет напоминать Всемирное семенохранилище, расположенное на норвежском острове Свальбард. Но в отличие от этого хранилища, где собран запас семян на случай глобальной катастрофы, "Черный ящик Земли" будет содержать информацию о пути планеты к возможной катастрофе.

[ + – ] Вход во Всемирное семенохранилище на острове Свальбард, Норвегия Фото: wikipedia

Основная идея

"Идея этого проекта состоит в том, что если случится катастрофа, то те, кто выживут смогут воспользоваться этой информацией, чтобы избежать подобного в будущем", — говорит Джим Кертис, креативный директор маркетингового агентства Clemenger BBDO.

"Само по себе существование этой конструкции должно напоминать мировым лидерам и всему мировому сообществу об ответственности, которая лежит на всех нас. О том, что мы можем избежать катастрофических последствий изменения климата, если приложим максимум усилий", — говорит Кертис.

[ + – ] "Черный ящик Земли". Иллюстрация Фото: ScienceAlert

По словам ученых из Университета Тасмании, в то время как тают ледники, увеличивается уровень парниковых газов, а животные исчезают с такой скоростью, что, мы находимся на пороге нового массового вымирания, самое время напомнить людям об ужасных последствиях и сохранить эти данные.

Главная задача этого проекта – составить объективный отчет о событиях, которые привели к гибели планеты, и побудить будущие поколения не повторить этих ошибок, — резюмируют создатели "Черного ящика Земли".

Напоминаем, что по прогнозам ученых, в результате изменения климата, в Арктике скоро будут идти дожди вместо снега.