"Чорна скринька" розповість майбутнім поколінням про те, що сталося з людством

На острові Тасманія біля Австралії незабаром з'явиться залізна конструкція, у якій будуть зібрані дані про те, як змінюється клімат і як Земля наближається до катастрофи.

Величезна сталева конструкція під назвою "Чорна скринька Землі" незабаром складатиметься з жорстких дисків, які працюють на сонячних батареях. Вони збиратимуть усі наукові дані щодо змін клімату, зникнення тварин і рослин, забруднення навколишнього середовища, щоб майбутні покоління могли дізнатися, що сталося з Землею, якщо трапиться катастрофа, повідомляє ScienceAlert.

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"Якщо ми не вживемо термінових заходів, то зміна клімату стане причиною зникнення людської цивілізації, — кажуть автори проєкту. — "Чорна скринька Землі" зберігатиме всю інформацію, що стосується катастрофічних змін, щоб майбутні покоління знали, що сталося, і не повторили цих помилок".

Проєкт "Чорна скринька"

[ + – ] "Чорна скринька Землі". Ілюстрація Фото: ScienceAlert

"Чорна скринька Землі" – це проєкт маркетингового агентства Clemenger BBDO та креативного агентства The Glue Society з Австралії та вчених із Університету Тасманії. Вони хочуть встановити цю конструкцію вже на початку 2022 року. Зараз на жорстких дисках уже проводиться бета-тестування та збирається необхідна інформація.

За дизайном ця конструкція нагадуватиме Всесвітнє насіннєсховище, розташоване на норвезькому острові Свальбард. Але на відміну від цього сховища, де зібрано запас насіння на випадок глобальної катастрофи, "Чорна скринька Землі" міститиме інформацію про шлях планети до можливої катастрофи.

[ + – ] Вхід у Всесвітнє сховище насіння на острові Свальбард, Норвегія Фото: wikipedia

Основна ідея

"Ідея цього проєкту полягає в тому, що якщо трапиться катастрофа, то ті, хто виживе, зможуть скористатися цією інформацією, щоб уникнути подібного в майбутньому", — говорить Джим Кертіс, креативний директор маркетингового агентства Clemenger BBDO.

"Саме собою існування цієї конструкції має нагадувати світовим лідерам і всій світовій спільноті про відповідальність, яка лежить на всіх нас. Про те, що ми можемо уникнути катастрофічних наслідків зміни клімату, якщо докладемо максимум зусиль", — говорить Кертіс.

[ + – ] "Чорна скринька Землі". Ілюстрація Фото: ScienceAlert

За словами вчених із Університету Тасманії, у той час як тануть льодовики, збільшується рівень парникових газів, а тварини зникають із такою швидкістю, що ми перебуваємо на порозі нового масового вимирання, саме час нагадати людям про жахливі наслідки та зберегти ці дані.

Головне завдання цього проєкту – скласти об'єктивний звіт про події, що призвели до загибелі планети, та спонукати майбутні покоління не повторити цих помилок, – резюмують творці "Чорної скриньки Землі".

Нагадуємо, що за прогнозами вчених, унаслідок зміни клімату в Арктиці незабаром ітиме дощ замість снігу.