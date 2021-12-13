NASA создало уникальный сайт: каждый житель Земли может увидеть движение астероидов и комет

Теперь можно увидеть околоземные астероиды, а также космические аппараты, которые посещают эти объекты. И все это в реальном времени.

С помощью нового инструмента 3D-визуализации "Eyes on Asteroids", который создали в NASA, можно увидеть орбиты околоземных объектов, а также исследовать астероиды и кометы, которые приближаются к Земле. Всего несколькими кликами мышки можно узнать больше информации о космических объектах, а также приближать и отдалять исследуемую часть космоса. Главное, чтобы у вас было подключение к интернету, сообщает Phys.

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[ + – ] Скриншот сайта Eyes on Asteroids Фото: NASA

По данным NASA, ежегодно открывают тысячи астероидов и десятки комет, орбиты которых проходят через внутреннюю часть Солнечной системы. Сейчас известно 28 тысяч таких околоземных объектов и их число растет. На новом сайте NASA можно увидеть орбиты всех известных околоземных объектов, а также можно наблюдать за их движением. Два раза в день информация на сайте обновляется.

Также, кроме самих космических объектов, можно увидеть движение космических аппаратов, которые их исследуют. Например, можно найти информацию об аппарате OSIRIS-REx или аппарате DART, который в сентябре следующего года попробует изменить траекторию астероида Диморфос.

"Мы хотели, чтобы программа Eyes on Asteroids была максимально удобной для пользователя", — говорит Джейсон Крейг, создатель инструмента 3D-визуализации.

[ + – ] Скриншот сайта Eyes on Asteroids Фото: NASA

На сайте можно получить информацию о потенциально опасных для Земли астероидах, а также увидеть те объекты, которые скоро приблизятся к нашей планете.

"Приближение астероида к Земле всегда вызывает интерес. Часто люди считают каждое приближение опасным, но здесь можно увидеть правда это или нет. Ведь часто астероиды находятся слишком далеко от Земли", — говорит Крейг.

Напоминаем, что недавно к Земле приблизился опасный астероид стоимостью 5 млрд долларов.