NASA створило унікальний сайт: кожен житель Землі може побачити рух астероїдів та комет

Тепер можна побачити навколоземні астероїди і космічні апарати, які відвідують ці об'єкти. І все це в реальному часі.

За допомогою нового інструменту 3D-візуалізації "Eyes on Asteroids", який створили в NASA, можна побачити орбіти навколоземних об'єктів, а також дослідити астероїди та комети, що наближаються до Землі. Усього декількома кліками мишки можна дізнатися більше інформації про космічні об'єкти, а також наближати та віддаляти досліджувану частину космосу. Головне, щоб у вас було підключення до інтернету, повідомляє Phys.

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[ + – ] Скріншот сайту Eyes on Asteroids Фото: ISS

За даними NASA, щорічно відкривають тисячі астероїдів та десятки комет, орбіти яких проходять через внутрішню частину Сонячної системи. Наразі відомо 28 тисяч таких навколоземних об'єктів, і їхня кількість зростає. На новому сайті NASA можна побачити орбіти всіх відомих навколоземних об'єктів, а також можна спостерігати їх рух. Двічі на день інформація на сайті оновлюється.

Також, крім самих космічних об'єктів, можна побачити рух космічних апаратів, які їх досліджують. Наприклад, можна знайти інформацію про апарат OSIRIS-REx або апарат DART, який у вересні наступного року спробує змінити траєкторію астероїда Діморфос.

"Ми хотіли, щоб програма Eyes on Asteroids була максимально зручною для користувача", — говорить Джейсон Крейг, творець інструменту 3D-візуалізації.

[ + – ] Скріншот сайту Eyes on Asteroids Фото: ISS

На сайті можна отримати інформацію про потенційно небезпечні для Землі астероїди, а також побачити ті об'єкти, які незабаром наблизяться до нашої планети.

"Наближення астероїда до Землі завжди викликає інтерес. Часто люди вважають кожне наближення небезпечним, але тут можна побачити, чи це правда. Адже часто астероїди розташовані занадто далеко від Землі", — говорить Крейг.

Нагадуємо, що нещодавно до Землі наблизився небезпечний астероїд вартістю 5 млрд доларів.