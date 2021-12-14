Таинственные мегалитические сооружения в Эфиопии оказались старше, чем считалось ранее

По словам ученых, древние каменные монолиты на юге Эфиопии, достигающие 6 метров высоту, на 1000 лет старше, чем предполагалось раньше.

Исследователи использовали новые методы радиоуглеродного датирования, чтобы определить возраст монолитов, которые часто имеют фаллическую форму, на археологическом участке Сакаро Содо в зоне Гедео в Эфиопии. Они пришли к выводу, что эти сооружения были созданы где-то в первом веке нашей эры. Хотя более ранние исследования предполагали, что они были построены около 1100 года нашей эры, сообщает Sci News.

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10 тысяч монолитов

Зона Гедео в Эфиопии известна самым большим количеством мегалитических сооружений в Африке. По оценкам ученых их здесь около 10 000. Эти каменные монолиты различаются по размеру и расположению на местности. На некоторых из них изображены лица и другие антропоморфные узоры. Ученые не знают как они были созданы.

Фото: Sci news

"Это один из самых малоизученных археологических памятников в мире", — говорит Ашенафи Зена из Университета штата Вашингтон.

Зачем они были созданы?

Ученые полагают, что эти каменные монолиты могли служить символом передачи власти от одного поколения к другому или были символом увековечивания каких-то достижений местных жителей. Исследователи также выяснили, что найденные здесь обсидиановые артефакты, были привезены из другого места, которое находится на расстоянии 300 км.

"Это говорит о том, что местные жители получали большую часть своего обсидианового сырья посредством обмена или торговли", — говорит Зена.

Фото: Sci news

Хотя мало что известно о скотоводах и/или земледельцах, которые здесь жили в начале первого тысячелетия, ученые считали, что они уже имели сложные социальные и экономические взаимоотношения.

"Это исследование может пролить новый свет на то, как жили и чем занимались местные жители, а также на то, какие у них были культурные и социальные обычаи", — говорит Эндрю Дафф из Университета штата Вашингтон.

Напоминаем, что в Дании обнаружили серьгу вождя викингов возрастом 1000 лет, а также о том, что ученые обнаружили таинственные ямы возле знаменитого Стоунхенджа.