Таємничі мегалітичні споруди в Ефіопії виявилися старшими, ніж вважалося раніше

За словами вчених, стародавні кам'яні моноліти на півдні Ефіопії, що досягають 6 метрів заввишки, на 1 000 років старші, ніж передбачалося раніше.

Дослідники використали нові методи радіовуглецевого датування, щоб визначити вік монолітів, які часто мають фалічну форму, на археологічній ділянці Сакаро Содо у зоні Гедео в Ефіопії. Вони дійшли висновку, що ці споруди було створено десь у першому столітті нашої ери. Хоча раніше дослідження припускали, що вони були побудовані приблизно в 1100 році нашої ери, повідомляє Sci News.

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10 тисяч монолітів

Зона Гедео в Ефіопії відома найбільшою кількістю мегалітичних споруд в Африці. За оцінками вчених їх тут майже 10 000. Ці кам'яні моноліти розрізняються за розміром і розташуванням на місцевості. На деяких із них зображені обличчя та інші антропоморфні візерунки. Учені не знають, як вони були створені.

Фото: Sci news

"Це одна з найменш вивчених археологічних пам'яток у світі", — говорить Ашенафі Зена з Університету штату Вашингтон.

Навіщо їх було створено?

Учені вважають, що ці кам'яні моноліти могли бути символом передавання влади від покоління до покоління або були символом увічнення якихось досягнень місцевих жителів. Дослідники також з'ясували, що знайдені тут обсидіанові артефакти були привезені з іншого місця, що знаходиться на відстані 300 км.

"Це говорить про те, що місцеві жителі отримували більшу частину своєї обсидіанової сировини через обмін або торгівлю", — говорить Зена.

Фото: Sci news

Хоча мало що відомо про скотарів та / або землеробів, які тут жили на початку першого тисячоліття, учені вважали, що вони вже мали складні соціальні й економічні взаємини.

"Це дослідження може пролити нове світло на те, як жили і чим займалися місцеві жителі, а також на те, які вони мали культурні та соціальні звичаї", — говорить Ендрю Дафф з Університету штату Вашингтон.

Нагадуємо, що в Данії знайшли сережку вождя вікінгів віком 1 000 років, а також про те, що вчені виявили таємничі ями біля знаменитого Стоунхенджа.