Археологи обнаружили 2000-летнюю синагогу на месте рождения Марии Магдалины

По словам ученых, последовательница Иисуса, возможно, посещала эту синагогу, которая находилась в древнем городе Магдала в Израиле.

В городе Магдала, где, как считают ученые родилась упомянутая в Библии последовательница Исуса Мария Мадалина, археологи обнаружили древнюю синагогу, которой 2000 лет. В синагоге есть главный зал и еще два отдельных помещения меньших размеров. При строительстве религиозного здания использовали вулканический базальт, известняк и гипс, сообщает Daily Mail.

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"Эта находка проливает свет на социальную и религиозную жизнь евреев того времени. Это здание они использовали не только для религиозных обрядов, но и для общественных собраний. Возможно даже Мария Магдалина посещала эту синагогу", — говорит Дина Авшалом-Горни из университета Хайфы.

Фото: Daily Mail

По словам ученых, в этой синагоге 6 колонн поддерживали крышу, а стены были украшены яркими узорами. На месте раскопок археологи также обнаружили керамические подсвечники, стеклянные чаши и каменную посуду, которую использовали для религиозных обрядов.

Интересен тот факт, что еще в 2009 году археологи обнаружили подобную синагогу, на расстоянии почти 200 метров от этого здания.

Фото: Daily Mail

Древний город Магадала также известен как основная база повстанцев, которые противостояли римским завоевателям во время Первой еврейско-римской войны (66–73 гг. н.э.).

Также этот город упоминается в Библии, как место рождения Марии Магдалины. В Библии ее описывают как проститутку, которая меняет свой образ жизни после встречи с Иисусом. Она путешествовала с ним, была свидетельницей его распятия и одной из первых узнала о его воскрешении.

Как ранее писал Фокус, возле Галилейского моря археологи нашли мозаику с "чудом Иисуса" в разрушенной церкви, которая сгорела в 700 году н.э. Мозаику обнаружили во время раскопок в древнем городе Гиппос, на севере Израиля. На мозаике изображено одно из чудес Иисуса, описанное в Библии, когда он накормил тысячи людей небольшим количеством хлеба и рыбы.

Также в 2019 году археологи обнаружили библейский город, в котором Давид прятался от царя Саула. Ученые отыскали в пустыне Негев город Секелаг, который упоминается в Библии.